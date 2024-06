F1: Piastri ‘culpa’ punição por não vencer na Áustria

O piloto da McLaren, Oscar Piastri, conquistou o seu quarto pódio na Fórmula 1. A segunda posição no Grande Prêmio da Áustria deixou o piloto australiano com um ‘gostinho’ de quero mais. Ao ser questionado se a penalização que sofreu no treino classificatório, que o fez largar na sétima posição, atrapalhou a vitória neste domingo, Piastri não escondeu o abatimento:

“Sim, há muitos ‘e se’, ‘mas’ e ‘talvez’, desde ontem, mas sim, [estar] tão perto de uma vitória dói um pouco. Estou feliz com mais um pódio, mas ainda dói um pouco.’’, completou o piloto da McLaren.

O bom desempenho de Piastri mostra que a equipe de Woking é uma real postulante ao título da categoria máxima do automobilismo mundial. O australiano vê com bons olhos a próxima etapa da Fórmula 1:

“[Silverstone] é um lugar de boas lembranças do ano passado e espero que possamos estar na frente novamente. Obviamente, vimos o que aconteceu com Lando e Max e claramente foi bastante equilibrado na frente e acho que estaremos na mistura e é uma pista que gosto e espero que haja mais por vir’’, finalizou o australiano.

VERSTAPPEN E NORRIS BATEM, RUSSELL VENCE GP! Christian Fittipaldi e Vitor Genz debatem F1 na Áustria

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!