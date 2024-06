Max Verstappen foi punido com 10s no GP da Áustria de Fórmula 1 por causar um acidente entre ele e Lando Norris nas voltas finais da corrida no Red Bull Ring. O piloto, no entanto, alegou que sabe "o que fazer" neste tipo de cenário, de ataque x defesa, e revelou que não irá conversar com o adversário da McLaren neste momento.

Norris e Verstappen protagonizaram uma batalha intensa pela vitória neste domingo. Ao tentar dar mais um bote no piloto da Red Bull, o britânico foi tocado e precisou abandonar a prova. Após a corrida, o representante da McLaren deixou claro que se Max não reconhecesse o erro, a amizade entre eles ficaria abalada e ele perderia o respeito pelo holandês.

Ao ser questionado se conversaria com Norris sobre a corrida e o momento da batida, o tricampeão se esquivou da responsabilidade: "Falaremos sobre isso, mas não agora. Não é o momento certo. Mas você sabe, somos pilotos de corrida, é claro que Lando e eu, temos uma pequena diferença de idade, é por isso que nunca corremos um contra o outro em categorias inferiores em comparação com alguns outros pilotos aqui. Mas sim, seguiremos em frente."

Sobre o incidente, Verstappen alegou que jogou com as regras, precisando se defender de forma mais consistente porque Lando dava 'mergulhos' quando tentava fazer as ultrapassagens e que, em momento nenhum, freou de maneira prejudicial.

"Para mim, eu não estava movendo durante a frenagem, porque sempre que eu me movia, eu não estava freando de fato. Claro que visto de fora, parece sempre assim, mas acho que sei bastante bem o que fazer neste tipo de cenário."

"Ele estava mergulhando muito tarde, então, eu estava por dentro e esperava que ele se desviasse. Nem sempre é assim que acontece, mas acho que as curvas aqui também são propícias a isso. Também já estive na outra posição. A manobra que fizemos juntos não foi algo que eu esperava. Claro que o vi se aproximar, por isso me defendi por dentro."

