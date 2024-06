A vitória de George Russell pode ter caído em seu colo após a batida entre Lando Norris e Max Verstappen. Contudo, o inglês da Mercedes garante que, ao correr mais atrás, você sempre está esperando que algo aconteça lá na frente. Russell estava há 12 segundos de distância da disputa quando rolou o acidente.

"Eles [Verstappen e Norris] estavam disputando. Eu não conseguia acreditar o quão perto estávamos de Lando e Max. Estávamos apenas 12 segundos atrás e eu sabia que [a colisão] era uma possibilidade. Você está sempre sonhando.", disse Russell. No rádio após a bandeirada, o inglês disse algo que vai ao encontro da sua fala: "não acabou enquanto não terminou".

Apesar da esperança, Russell destacou que teve uma corrida difícil. O piloto largou em P3 e chegou a ver o colega de time Lewis Hamilton e Carlos Sainz. O inglês ainda comentou que chegou a ver o desempenho de Lando e Max nos telões instalados em alguns trechos do Red Bull Ring

Russell ainda elogiou o trabalho da Mercedes. "A equipe fez um trabalho incrível e juntamos os pedaços". Essa fala de Russell sobre a equipe também reforça algo dito por Hamilton na Espanha. O heptacampeão é um dos que elogiou a evolução do time nos últimos meses.

Porém, o vencedor do GP da Áustria ressaltou: "a Red Bull com Max e a McLaren com Norris são os melhores carros do momento.

