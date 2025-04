Após os comentários de Max Verstappen depois do GP do Japão da Fórmula 1, o piloto da McLaren Lando Norris reagiu convidando o holandês da Red Bull a pilotar o MCL39 e "ver a decepção em seu rosto quando ele sair do carro".

No final da corrida em Suzuka, vencida por Verstappen à frente das duas McLarens, o holandês fez uma declaração que repercurtiu. Perguntado sobre seu próprio desempenho e sua importância em relação ao nível presumido da Red Bull, ele afirmou: "Estou obviamente muito feliz com o que estou fazendo. Não quero nem pensar no que teria acontecido se eu estivesse no outro carro [da McLaren]. Vocês nunca mais teriam me visto".

Alguns pensaram que o tetracampeão estava apenas brincando, mas na quinta-feira, no Bahrein, ele confirmou que não era esse o caso: "Eu não estava brincando, então... Você achou que era uma piada? Não, não era".

"Quero dizer, sabemos o quão difícil e estreita é nossa janela de operação com esse carro. Agora, quando as pessoas me fazem a pergunta 'o que você faria em outro carro ?', dou uma resposta honesta. Mas eu também disse na mesma entrevista que isso não aconteceria de qualquer forma, portanto, não há necessidade de especular sobre o assunto".

Norris, um dos rivais pelo título de 2025, reagiu a essas declarações : "Não me importo, ele pode dizer o que quiser. Sinceramente, não me importo. Todo mundo pode dizer o que quiser e acreditar no que quiser. Acho que Oscar [Piastri] e eu somos bons pilotos. Acho que [Verstappen] pode ser melhor em algumas áreas, mas ele não é o melhor em todas as áreas".

"Tenho muito respeito por Max, mas também sei que algumas coisas não são verdadeiras. Eu adoraria... Ele pode vir e testar o carro quando quiser e eu adoraria ver a decepção em seu rosto quando ele sair do carro".

Perguntado na coletiva de imprensa sobre a declaração de Verstappen, Piastri respondeu: "Acho que se Max tivesse se classificado em terceiro e nós em primeiro e segundo, a situação provavelmente teria sido muito diferente. [...] A classificação fez uma grande diferença".

"Não acho que seja normal ter dois carros a menos de dois segundos do líder durante 50 voltas. Era óbvio que nosso carro era mais rápido. Mas, sim, acho que as diferenças teriam sido muito diferentes se tivesse sido o contrário desde o início".

