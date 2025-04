Max Verstappen decidiu escolher suas palavras de maneira cuidadosa ao comentar sobre a flexão da asa da McLaren, isso porque os pilotos estão precisando ter muito mais atenção sobre como comentam os assuntos do mundo da Fórmula 1.

"Não estou desapontado com isso. Todos estão tentando fazer o melhor possível e algumas pessoas leem os regulamentos de forma um pouco diferente", disse ele no GP do Bahrein na quinta-feira. "Eu não faço as regras. E também não sou eu quem as está aplicando".

O assunto foi levantado novamente depois que um vídeo surgiu no X (Twitter) mostrando trechos da asa traseira da McLaren durante o GP do Japão, que parece se flexionar sob carga. Para fins de contexto, um vídeo da asa traseira da Red Bull também está anexado ao clipe curto, mas não se flexiona ao mesmo extremo.

Não houve nenhuma infração técnica detectada pela inspeção da FIA em Suzuka e, embora o vídeo curto não seja conclusivo, talvez haja algo mais do que Verstappen está imaginando, especialmente porque o vídeo foi republicado por seu pai, Jos Verstappen.

Aparentemente, parece que Verstappen está tentando ignorar as preocupações. Ele chegou a dizer que "cabe à FIA decidir o que é permitido", enquanto jogava a bola no campo do órgão regulador.

Mas será que há mais para ler nas entrelinhas?

Na verdade, o momento de sua explosão de palavrões no ano passado em Singapura é pungente, pois se concentrou em uma briga entre a Red Bull e a McLaren por causa de uma alegação de que a última estava se beneficiando de um 'mini-DRS' que permitia um grau de redução de arrasto em velocidade.

Naquela época, a asa traseira da equipe de Woking estava sob os holofotes desde o GP do Azerbaijão do ano passado, mas chegou ao ápice na corrida de Singapura - antes de Verstappen usar o palavrão e o foco ser transferido para o holandês e sua punição.

Desde então, a FIA emitiu uma nova Diretriz Técnica (antes do GP da Austrália) com relação às asas traseiras. O órgão dirigente adotou uma medida ainda mais rigorosa no GP da China, reduzindo a tolerância de 0,5 mm para 0,25 mm em um teste de carga vertical de 75 kg no plano principal. Para fins de contextualização, no ano passado, a folga máxima do slot era de 2 mm.

O Motorsport.com apurou que a FIA está ciente do vídeo nas mídias sociais e, embora não tenha havido nenhum comentário oficial do órgão regulador, a asa traseira estará sob intenso escrutínio no Bahrein.

E com uma nova diretriz não sendo emitido até o GP da Espanha em junho, isso pode chegar a um ponto crítico neste fim de semana, mas Verstappen não estará apontando o dedo.

