A cada dia que passa, parece mais certo que Oscar Piastri fará sua estreia na Fórmula 1. Mas o australiano, que hoje atua como piloto reserva da Alpine, deve ter como primeira casa oficial na categoria a Williams. Só que rumores conflitantes circulam pelo paddock sobre quando que ele assumirá uma das vagas na equipe de Grove.

Há algum tempo, o CEO da Alpine, Laurent Rossi, vem deixando aberta a possibilidade de emprestar Piastri para alguma equipe, de forma a garantir a presença do pupilo da marca francesa no grid do próximo ano.

A Williams sempre pareceu a opção mais sensata para a Alpine e, nos últimos meses, as negociações vem se intensificando. E com o time francês afirmando recentemente que pretende resolver o destino de Piastri e de Fernando Alonso até o GP da Grã-Bretanha, no começo de julho (Esteban Ocon já está renovado até o fim de 2024), começam a surgir rumores sobre o futuro do australiano.

A primeira informação veio do portal RacingNews365, afirmando que a Williams teria optado por substituir Nicholas Latifi ainda neste ano, fazendo de Silverstone o palco da estreia de Oscar Piastri pela equipe.

Piastri já estaria escalado para fazer um treino livre com a Alpine em Silverstone, seguindo a nova regra da F1 sobre as equipes cederem dois TLs de sexta para jovens talentos ao longo do ano e, por isso, o time francês teria chamado outro australiano, Jack Doohan, para

Esse rumor ganhou ainda mais força após Piastri publicar em suas redes sociais uma foto em Silverstone, afirmando que guiaria na pista britânica "logo". Para muitos fãs, essa era a comprovação de que ele faria sua estreia pelo time de Grove em apenas algumas semanas.

Mas, na verdade, Piastri vai à pista de Silverstone nesta terça (14), a bordo do carro de 2021 da Alpine, como parte de seu extenso programa de testes privados com o time francês, como forma de preparação.

A outra informação vem do The Race. Segundo reportagem publicada pelo portal, a Williams deve usar o GP da Grã-Bretanha para anunciar a contratação de Piastri, mas apenas para 2023. Isso abriria as portas para a renovação de Alonso com a Alpine.

Segundo o The Race, a potencial troca de Latifi no meio da temporada chegou a ser mencionada internamente na Williams, mas nunca foi realmente planejada.

Independente de Silverstone ou apenas em 2023, a ida de Piastri para a Williams parece quase certa, sendo apenas questão de tempo até sua confirmação. Isso tiraria um nome importante do mercado de pilotos para 2023. Vale lembrar que, em uma edição recente do programa Telemetria, no canal do Motorsport.com no YouTube, o engenheiro Rico Penteado, que possui mais de duas décadas de experiência no circo da F1, cravou que o australiano é um futuro campeão da categoria.

