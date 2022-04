Carregar reprodutor de áudio

Visto como um dos melhores nomes da próxima geração de pilotos, o atual campeão da Fórmula 2, Oscar Piastri, está 'amargando' um ano no banco da Fórmula 1, como piloto reserva e de testes da Alpine em 2022. E a equipe francesa revelou que está aberta a emprestar o australiano para outra equipe em 2023, desde que o seu retorno ao time faça parte do acordo.

Enquanto Piastri diz estar feliz com seu cronograma intenso para 2022, focado no aprendizado, o jovem australiano pode não ficar feliz com mais um ano 'de lado' na F1. Esteban Ocon está garantido na Alpine até 2024, enquanto Fernando Alonso vem afirmando nas últimas semanas que tem planos de seguir na F1 por mais "dois ou três anos".

O CEO da Alpine, Laurent Rossi, disse que não ficou surpreso com o comentário de Alonso, e que ainda é cedo demais para tomar decisões sobre a dupla de pilotos do time para 2023. Rossi ainda afirmou que o futuro do bicampeão não necessariamente implica em mudanças nos planos para Piastri.

"É normal para Fernando não fazer projeções apenas até o fim deste ano. É normal e, desde que siga pilotando bem, se eu fosse ele também gostaria de seguir pilotando. Para nós ainda é cedo no ano para falarmos sobre pilotos em nossa equipe e nas outras. Então não faço muito em cima disso".

"Vamos desenvolver Oscar em nosso programa, não muda nada. E depois vamos garantir que... não é uma questão de se, mas quando Oscar chegará à F1, e ele estará o mais pronto possível. Isso é o único que importa para nós".

Se Alonso seguir bem nesta temporada e a Alpine optar por mantê-lo para 2023, Rossi disse que o time está aberto a emprestar Piastri para outras equipes. Mas deixou claro que isso só acontecerá se existir um caminho claro do australiano de volta para casa.

"Se existir uma solução que me permita tê-lo de volta em algum momento, posso considerar isso. Não me oponho a uma solução dessas. Vocês compreendem que eu quero desenvolver Oscar, não quero deixá-lo ali sentado para sempre".

"Ele precisa estar pronto para quando esse dia chegar. E esse dia chegará porque ele é talentoso, merecedor de uma das 20 vagas. E acredito que ele tem o potencial para ser campeão. Então ele precisa treinar o máximo possível nesse meio tempo".

"[A possibilidade de empréstimo] sempre foi um parâmetro para todos nós. Sabíamos no ano passado que Fernando estava bem. E seria surpreendente se ele perdesse sua mágica de repente. Então precisamos ser realistas. Faz parte dos cenários que temos que explorar".

Já que Rossi acredita que Piastri tem potencial para ser campeão, é claro que o cenário ideal para a Alpine seria ter o australiano de volta, caso a Alpine se encontre na posição de lutar por títulos.

"É isso que discutimos com ele e Mark Webber [ex-F1 e empresário de Piastri]. Adoraria ter Oscar como meu piloto para a Alpine do futuro, quando estivermos no lugar mais alto do pódio. Para mim, o cenário ideal é tê-lo vencendo corridas e títulos conosco. É o que buscaremos conquistar".

Uma complicação para o acordo de empréstimo seria a falta de uma equipe cliente dos motores Renault na F1, mas Rossi acredita que isso não seja tamanho problema.

"A primeira coisa é que precisamos arrumar a casa e arrumar uma unidade de potência que nos permita competir mais acima no grid. Isso é o principal. E depois podemos ter equipes clientes entre as já existentes ou novas, é algo que ficaremos felizes em considerar. É a ordem natural das coisas".

