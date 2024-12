Oscar Piastri é o protagonista de uma publicação que pegou a Alpine e muito seguidores da Fórmula 1 desprevenidos após ele ser anunciado como piloto da equipe em 2022, mas ainda não ter assinado um contrato. Nas redes, o australiano desmentiu o time rapidamente de que seria o substituto de Fernando Alonso.

À época, o que não se sabia é que ele já havia assinado com a McLaren para defender as cores do time papaia a partir de 2023.

Em uma entrevista ao Gentlemen's Journal, Piastri contou: "Foi um mês bastante complicado para entrar na F1".

"Assinar meu contrato com a F1 foi algo muito especial. Mesmo que tenha sido cheio de controvérsias, ainda assim foi um sentimento muito especial".

Oscar Piastri, piloto reserva da equipe Alpine F1 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

A Alpine achava que tinha vantagem sobre o piloto australiano e a usaria para trazer Piastri para a equipe. No entanto, como ambas as equipes acreditavam que tinham um contrato válido, a questão foi encaminhada ao Conselho de Reconhecimento de Contratos da F1, que decidiu a favor da McLaren.

Piastri, atualmente pilotando ao lado de Lando Norris, disse que a assinatura aconteceu em um lugar bastante peculiar e inesperado.

"Foi no estacionamento de um posto de gasolina na Inglaterra, portanto, não foi o lugar mais glamouroso para assinar um contrato de F1", disse Piastri.

"Mas ainda assim foi um sentimento muito, muito especial".

