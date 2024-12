F1: Lawson é sincero e defende que "será difícil substituir Pérez"

Liam Lawson recebeu a oportunidade de substituir Sergio Pérez como companheiro de equipe de Max Verstappen na Red Bull em 2025. O neozelandês terá a difícil tarefa de tentar ter o mesmo ritmo do tetracampeão de Fórmula 1 e deixar Milton Keynes feliz com resultados melhores após um 2024 difícil com o mexicano.

Em 2024, Pérez ficou apenas como o oitavo colocado na tabela de pilotos, uma situação que não deixou Christian Horner e Helmut Marko nada felizes e o alto escalão decidiu rescindir o contrato do mexicano para promover Lawson.

O neozelandês completou apenas 11 corridas na F1 antes de se transferir para a equipe principal da marca de bebidas energéticas Red Bull e, em uma entrevista gravada pela Sky Sports F1, ele deu sua opinião sobre o mexicano.

"Tenho muito respeito por Pérez", disse.

Lawson observou que se lembra de sua corrida no México no GP da Malásia de 2012, quando Pérez terminou no pódio com a Sauber depois de lutar com Fernando Alonso pela vitória em condições úmidas.

"Lembro-me de quando era criança e assisti a uma corrida na Malásia em que Pérez estava na Sauber e lutava com Alonso. Agora é muito louco correr contra esses caras".

"Então, eu realmente respeito o que Pérez conquistou neste esporte e o que ele fez por esta equipe. Será difícil substituí-lo, mas é claro que é emocionante", disse o novato da Red Bull.

Apesar de todo o respeito, Lawson teve um conflito com o mexicano no GP do México em 2024. Primeiro, ele apontou o dedo do meio para Pérez na pista, um sinal de falta de cortesia. Além disso, ele teve um contato na corrida que danificou o trato lateral do Red Bull do mexicano e o colocou em desvantagem na corrida.

