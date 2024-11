Max Verstappen está sendo investigado por uma possível infração ao safety car virtual durante a corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1.

O líder do campeonato aparentemente minimizou os danos causados ao adversário mais próximo, Lando Norris, ultrapassou seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri, através do uso da ordem de equipe, para conquistar a vitória.

No entanto, com Verstappen chegando em terceiro, o piloto da Red Bull cedeu apenas dois pontos para Norris. Mas, agora, ele enfrenta um exame minucioso depois que, próximo do final da corrida de 24 voltas, um SC virtual foi acionado quando a Haas de Nico Hulkenberg parou no acostamento da pista.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse à Sky Sports que "não viu nada de errado" na condução de Verstappen. O holandês já enfrenta uma penalidade de cinco posições no grid para o GP de São Paulo de domingo, depois de trocar sua unidade de potência antes do fim de semana.

Verstappen lidera a luta pelo título com 45 pontos, enquanto tenta o tetracampeonato, apesar de a Red Bull estar sendo superada pela McLaren e pela Ferrari. Depois de se classificar em quarto lugar para a sprint, Verstappen ultrapassou Charles Leclerc para terminar atrás das duas McLarens, que trocaram de lugar para ajudar na busca de Norris pelo título.

No momento, não está claro qual regra Verstappen pode ter infringido, mas as referentes aos SC virtuais estipulam:

"56.3 - Nenhum carro pode ser guiado desnecessariamente devagar, de forma errática ou de uma maneira que possa ser considerada potencialmente perigosa para outros pilotos ou qualquer outra pessoa em qualquer momento enquanto o procedimento do SC virtual estiver em uso. Isso se aplicará se o carro estiver sendo pilotado na pista, na entrada dos boxes ou no pit lane".

"56.5 - Todos os carros devem reduzir a velocidade e permanecer acima do tempo mínimo definido pela FIA pelo menos uma vez em cada setor de sinalização e tanto na primeira quanto na segunda linha de safety car (um setor de sinalização é definido como a seção da pista entre cada um dos painéis de luz da FIA)".

F1 em DEBATE: TUDO sobre a CORRIDA SPRINT de INTERLAGOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!