A Sprint deste sábado no GP de São Paulo da Fórmula 1 foi quente e, mais uma vez, o traçado de Interlagos entregou boas disputas em pista e uma bela dobradinha da McLaren, que busca se afastar da Ferrari e Red Bull pelo título de construtores.

Max Verstappen, por sua vez, largou na quarta colocação e ficou um bom tempo preso atrás de Charles Leclerc, tendo dificuldades em conseguir o terceiro lugar. Ao fim da corrida curta, o tricampeão deu suas declarações sobre o momento.

"Foi uma corrida bastante difícil, mas o ritmo foi muito bom porque conseguimos acompanhar os pilotos da frente com o DRS e estou muito feliz com isso".

"Foi uma luta muito longa com Charles, mas é muito difícil atacar quando todos estão no 'trem' para o DRS, então tive que esperar que ele cometesse erros e, felizmente, esses erros aconteceram e eu pude usar isso a meu favor".

Importante ressaltar que, durante a corrida, Verstappen reclamou para o engenheiro que Leclerc estava cometendo muitos erros e isso estava dando abertura para as duas McLarens conseguirem abrir uma vantagem maior.

"Esse ritmo de corrida foi promissor, foi bom. Pode chover amanhã, então há muitas incógnitas, mas hoje foi bom".

Perguntado se ele espera ser competitivo no restante do fim de semana, Verstappen respondeu:

"Espero que sim, espero que a McLaren seja muito rápida em uma única volta, temos uma penalidade de cinco posições no grid, espero limitar os danos o máximo possível".

O piloto foi punido com cinco posições, pois fez mais uma troca de motor após problemas no México e a Red Bull segue tentando 'caçar' a Ferrari e retornar para, pelo menos, a segunda colocação na tabela de construtores.

F1 em DEBATE: TUDO sobre a CORRIDA SPRINT de INTERLAGOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!