Piero Ferrari, filho do fundador da Scuderia, Enzo Ferrari, e vice-presidente da marca italiana, comentou sobre a recepção que Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1, recebeu durante seus primeiros dias em Fiorano.

Embora sua transferência para a Ferrari tenha gerado grande entusiasmo entre os fãs, Piero Ferrari descreveu a recepção em Maranello como "uma demonstração única de afeto".

Em seus primeiros três dias em Maranello, Hamilton se caracterizou por sua atenção aos detalhes e profissionalismo.

De acordo com o portal italiano Autosprint, Piero Ferrari fez as seguintes observações sobre o primeiro dia de Hamilton na pista: "Eu quase não pude acreditar! Vi uma verdadeira paixão, as pessoas se reunindo na ponte de pedestres ao redor do circuito de Fiorano, enchendo as ciclovias e observando Hamilton. Foi uma linda demonstração de amor".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Ferrari

A elegância de Hamilton em seu primeiro dia na Ferrari também chamou a atenção do vice-presidente da marca italiana, que acrescentou: "Quando fui cumprimentar Hamilton, percebi que não me lembro de nenhum outro piloto ter tido um primeiro dia tão elegante e atencioso. Ele estava impecável com sua gravata. Até nós, os gerentes, estávamos sem gravata naquele dia!"

Além disso, Piero respondeu uma pergunta sobre a foto do heptacampeão com o icônico F40, o qual foi uma opção de Lewis: "Porque Hamilton, com razão, a considera um ícone, e é por isso que ele queria ser retratado com seu carro favorito".

No entanto, o herdeiro do império da Ferrari revelou que Hamilton é um apaixonado 'em segredo' dos carros da marca italiana:

"A primeira vez que ele nos procurou foi quando comprou a LaFerrari, em 2014, e passou muito tempo na fábrica estudando como personalizá-la".

"Então, à noite, ele me cumprimentou e eu perguntei se ele queria jantar comigo. Ele estava entusiasmado, conversamos sobre carros, mas não só, e descobri uma pessoa realmente agradável, fora do comum".

"Estávamos no restaurante Cavallino, ele com o cachorro. Ele voltou outras vezes, falando principalmente com as pessoas responsáveis pela parte comercial".

