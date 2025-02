Lando Norris teve a chance de disputar pelo título de 2024 da Fórmula 1 contra Max Verstappen, mas uma sequência de erros pessoais e da McLaren impediu que o piloto tivesse chances reais na luta.

No entanto, em entrevista ao podcast Back at Base da BBC, o britânico confessou que a falta de confiança em suas habilidades afetou seu desempenho em algumas corridas.

Norris venceu quatro corridas em 2024 e tomou o segundo lugar no campeonato de pilotos. Esses feitos foram importantes para dar mais confiança ao britânico, que avalia estar pronto para lutar pelo título em 2025.

No podcast, o competidor avaliou os desafios da última temporada e como ele encara o momento: "Estou orgulhoso do meu desempenho".

"Consegui me impor quando a equipe estava sob muita pressão. Sim, cometi erros, mas aprendi muito com eles e meus erros me tornaram um piloto mais forte".

"Eu não estava confiante o suficiente antes, mas fiz um grande progresso na temporada de 2024".

Tendo 2025 em sua linha de visão, Norris acredita que chegará ainda mais motivado para continuar vencendo corridas, mas defende que a McLaren não pode se contentar com apenas alguns pódios e deve lutar pelo campeonato.

"Temos que dizer a nós mesmos antes da nova temporada: 'Temos tudo o que precisamos, temos um bom carro'. Acredito em mim mesmo, tenho todas as habilidades para ser campeão".

"O que aprendi nesta temporada me tornou um piloto mais maduro e estou pronto para enfrentar qualquer adversário".

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Para o britânico, ele está confiante em suas habilidades e define que poderá disputar contra qualquer piloto do grid.

"Agora sei que sou um piloto bom o suficiente para ser campeão e sinto que posso desafiar quem estiver na minha frente. A temporada de 2025 será uma grande oportunidade para mim".

Importante lembrar que as maiores falhas de Norris ao longo de 2024 foram as suas largadas e manter sua posição. No entanto, o piloto bateu Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, em questão de classificação.

O piloto terminou 63 pontos atrás de Verstappen na disputa pelo título. O 'ponto de virada' foi o GP de São Paulo, que Norris não conseguiu se manter no pódio, enquanto o holandês voltava à sua forma e vencia uma corrida após seis meses sem vitórias.

Verstappen faturou o tetracampeonato no GP de Las Vegas, apesar de não ter vencido aquela corrida. O piloto precisava apenas terminar à frente do competidor da McLaren.

BORTOLETO revela TESTE SURPRESA, veja depoimento; WOLFF DESILUDIDO com HAMILTON, Honda em APUROS e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa histórias mais interessantes da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!