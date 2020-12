F1: Pietro Fittipaldi largará do fim do grid por trocas no motor

Piloto brasileiro de Fórmula 1 da Haas no GP de Sakhir, Pietro Fittipaldi deve começar seu primeiro evento da categoria do fundo do grid após receber penalidades por trocas de componentes na unidade de potência.

O brasileiro, que assume a alocação de punições de temporada do francês Romain Grosjean, recebeu uma nova reserva de energia e um novo controle eletrônico para o treino livre deste sábado.

A primeira mudança gera uma penalidade de 10 posições, e a segunda mais cinco posições, então realisticamente o total de 15 significa que ele deve largar em último, a menos que qualquer outro piloto sofra penalidades.

De todo modo, o chefe da equipe, Guenther Steiner, disse na sexta-feira que Fittipaldi se adaptou bem ao carro e observou que é muito cedo para discutir se ele manterá o cargo de reserva em 2021.

“Ele realmente se preparou bem para isso, já que dissemos que ele iria correr no lugar de Romain,” disse Steiner. “Ele se preparou e só temos que deixar o fim de semana vir até nós e tentar fazer progressos com ele."

“Não sei realmente o que ele vai fazer no próximo ano, se vai voltar a correr em alguma outra categoria, ainda não conversamos sobre isso. Mas Pietro se tornou amigo da equipe nos dois anos em que está conosco. ”

O brilho de Russell, estreia de Pietro e destaques do dia de atividades pré-GP de Sakhir

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em sua estreia na F1

Your browser does not support the audio element.

.