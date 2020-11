F1: 'Piloto do Dia', Raikkonen lamenta parada, mas exalta Alfa

Campeão mundial de 2007 com a Ferrari, o piloto finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, foi eleito o 'Piloto do Dia' no GP da Emilia Romagna deste domingo, no retorno da Fórmula 1 à pista de Ímola após 14 anos.

O 'Homem de Gelo' largou em 18º, fez um primeiro stint de 49 voltas com pneus médios e terminou a corrida em nono, à frente do companheiro italiano Antonio Giovinazzi. Ambos seguem na Alfa Romeo em 2021, quando Raikkonen fará 42 anos de idade.

O finlandês, porém, poderia ter tentado finalizar a corrida em uma posição mais à frente, caso esperasse mais algumas voltas e fizesse seu pit stop durante o período em que o safety car esteve na pista, após abandono da Red Bull do holandês Max Verstappen.

De todo modo, Raikkonen não tinha como prever o futuro e fez sua parada pouco antes da entrada do carro de segurança na pista. O piloto finlandês falou sobre a sequência de fatos após a prova.

“Conseguimos pontos. No fim das contas, não sei se mudaria alguma coisa se eu continuasse na pista por mais uns 30s. Mas, sim, acho que na posição em que estávamos, poderíamos ter tido mais paciência e ficado mais um pouco, visto o que aconteceria. Pelo menos conseguimos pontos com os dois carros. Ainda não é onde queremos estar, mas já está sendo melhor do que nada. Precisamos só de um pouco mais de velocidade”, disse.

Já Giovinazzi falou: “Tive uma ótima primeira volta, ganhei muitas posições e a estratégia foi a correta no fim da corrida. O safety-car misturou um pouco as coisas, mas a equipe fez o máximo que poderia, esse ponto foi bom para celebrar minha renovação de contrato."

'Pilotos do Dia' da Fórmula 1 2020

GP Piloto do Dia Áustria Alexander Albon Estíria Sergio Pérez Hungria Max Verstappen Grã-Bretanha Lewis Hamilton 70º Aniversário Max Verstappen Espanha Sebastian Vettel Bélgica Pierre Gasly Itália Pierre Gasly Toscana Daniel Ricciardo Rússia Max Verstappen Eifel Nico Hülkenberg Portugal Sergio Pérez Emilia Romagna Kimi Räikkönen

Maiores vencedores da premiação desde 2016