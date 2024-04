Fernando Alonso avalia que a alocação de pneus da Fórmula 1 deveria ser aumentada para as corridas sprint, pois ele sente que as regras atuais tornam “um jogo de quem consegue correr menos” nos treinos.

O formato sprint significa que as equipes têm apenas uma sessão de treinos livres para preparar seus carros para o restante do fim de semana.

No TL1 na China, o primeiro fim de semana de sprint da temporada de 2024, o companheiro de equipe de Alonso na Aston Martin, Lance Stroll, liderou sessão em que as equipes se concentraram nas long runs antes de lançar uma série de simulações de classificação no final.

A alocação de pneus para provas de sprint é reduzida em um conjunto geral, de 13 para 12, com a divisão em dois conjuntos de duros, três conjuntos de médios e oito conjuntos de macios, para quatro médios e seis macios, mais os dois habituais duros.

Fernando Alonso disse após a corrida principal em Xangai que “acho que mais pneus serão bons porque no TL1 é um jogo de quem pode correr menos e quem usa menos jogos de pneus” antes de criticar a penalidade que recebeu por colidir com Carlos Sainz na primeira corrida no fim de semana passado.

“Portanto, é uma pena para os fãs”, acrescentou. “E então a sprint, se eles querem isso para o show e para ultrapassagens e você não os deixa correr, é melhor não correr”.

Alonso também disse que o fim de semana de sprint do próximo fim de semana em Miami será “mais um onde os pneus serão desconhecidos”.

Ele continuou: “Então, idealmente, você não correria no TL1 para manter todos os pneus vivos e não correria a corrida sprint para economizar pontos de penalidade em sua licença.

“Obviamente, não faremos isso porque precisamos aprender algo com o carro em Miami. Mas ainda precisamos pensar, o sprint precisa de mais ajustes.”

O piloto da Mercedes, George Russell, disse que “gostou” do formato de sprint ajustado para 2024, com o parque fechado sendo aberto após a corrida de sprint, antes da classificação para o GP, para permitir que as equipes fizessem ajustes de configuração, mas concordou com Alonso na ideia de aumentar o número de pneus.

“Gosto deste formato”, disse Russell. “Acho que talvez a única coisa a melhorar seria mudar as regras dos pneus para os treinos.

“Talvez dar a todos o mesmo conjunto de pneus ou número de pneus nos treinos, porque isso não deveria influenciar o resto do seu fim de semana com base no que você faz nos treinos.

“Então esse seria meu único pensamento, de resto, fiquei muito feliz com isso.”

Nas únicas duas sessões de TL1 realizadas em 2024 que não tiveram interrupção por bandeira vermelha – Bahrein e Jeddah, o número total de voltas registradas foram 422 e 471, respectivamente.

Na China, o total foi de 453 – apesar da perda de tempo devido à paralisação após o primeiro incêndio na grama do fim de semana.

