Pilotos de Fórmula 1 dizem que “precisará haver discussões” para avaliar se a Arábia Saudita terá lugar nos calendários futuros após o ataque com mísseis e as preocupações contínuas com a segurança da pista.

Uma reunião de quatro horas foi realizada pelos pilotos na noite de sexta-feira em Jeddah em meio à ameaça iminente de boicote à corrida após o ataque com mísseis no local da Aramco nas proximidades.

Isso foi seguido por um grande acidente para Mick Schumacher na classificação, que forçará o alemão a perder o GP neste domingo, embora ele tenha sido liberado para retornar ao hotel após exames médicos no hospital.

O acidente colocou novamente as credenciais de segurança do Circuito de Corniche de volta aos holofotes, apesar das modificações feitas para melhorar a visibilidade e ampliar a pista para 2022.

Esses eventos ocorreram nos dias após o CEO da F1, Stefano Domenicali, revelar que o calendário está potencialmente sobrecarregado e teoricamente poderia se expandir para 30 corridas.

O Pacto de Concórdia atualmente dá um limite de 25 corridas, o que sugere uma lista de espera.

Quando perguntado pelo Motorsport.com se o GP deveria ter sua permanência questionada, Carlos Sainz, da Ferrari, calculou que era um assunto que a F1, a FIA e os pilotos tinham que levantar.

Ele disse: “Acho que haverá discussões após esta corrida, porque claramente o que aconteceu nas últimas 24 horas é… definitivamente é um ponto de discussão e consideração que precisamos levar para o futuro”.

O contrato inicial da F1 com as autoridades sauditas valia £ 500 milhões (mais de R$ 3 bilhões) ao longo de 10 anos. Mas isso provavelmente cobrirá uma mudança no local da corrida, com uma eventual mudança de Jeddah para Qiddiya sendo planejada.

O acordo também foi alvo de extensas críticas que muitos observadores consideraram a mais recente exibição de “lavagem esportiva” para obscurecer o terrível histórico de desrespeito aos direitos humanos da Arábia Saudita.

Sergio Pérez, da Red Bull, que alinhará na pole position no GP desta tarde, calculou: “Acho que definitivamente há algumas considerações que teremos que fazer como grupo e ver o que é melhor para o esporte daqui para frente”.

Charles Leclerc acrescentou: “Sim, eu concordo.

“Não quero entrar muito em detalhes sobre este assunto agora, mas é definitivamente uma discussão que devemos ter depois desta corrida, quando tudo se acalmar e vamos olhar para trás, e veremos.”

Domenicali também alertou que algumas corridas atuais provavelmente cairão do calendário, com circuitos históricos não imunes, em favor de novos locais como Catar e Las Vegas.

