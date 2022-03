Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Haas, Gunther Steiner, disse que um trabalho urgente para consertar o carro de Mick Schumacher para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 arriscou as perspectivas de sua equipe para a próxima corrida.

Schumacher danificou gravemente seu carro em um grande acidente durante a classificação para o evento deste fim de semana em Jeddah.

O alemão escapou sem ferimentos e, após verificações de precaução em um hospital próximo na noite de sábado, ele recebeu alta e pôde retornar ao hotel.

Com Schumacher declarado apto, a Haas poderia ter escolhido preparar um carro novo para ele e tirá-lo do pitlane para o GP da Arábia Saudita.

Mas Steiner tomou a decisão de não fazer isso, porque sentiu que havia muito pouco a ganhar com o esforço.

Com pouca esperança realista de pontos, além de um alto risco de mais danos, Steiner temia que outro incidente pudesse destruir melhores oportunidades quando Schumacher retornar totalmente apto para o GP da Austrália em duas semanas.

“Você poderia trabalhar a noite toda e depois [na manhã da corrida] descobrir que se comprometeu porque fez tudo com pressa”, disse Steiner sobre sua decisão de retirar o carro.

“Então você acabaria com muitas das peças de reposição para a Austrália, e então você tem uma coisinha [acontece] na Austrália, e então você não pode correr quando, em teoria, deveria estar em uma posição melhor. Não faz sentido para mim.”

Debris from the crash of Mick Schumacher, Haas VF-22, on track Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Outro fator na decisão de Steiner de não tentar ter Schumacher foi que o frete para o GP da Austrália estava indo direto da Arábia Saudita, o que significava que não havia oportunidade de verificar as coisas na fábrica antes da próxima corrida.

“Você tem que enviar tudo daqui para Melbourne”, disse ele. “Não podemos enviá-lo para o Reino Unido agora para fazer todas as coisas no carro que você precisa, checar e todas essas outras coisas boas.

“Não seria um bom trabalho saber que você não pode terminar nos pontos se começar do pitlane, pois há muitas equipes boas por aí.”

Com o início da temporada com os carros novos, as equipes normalmente nesta fase do ano não acumularam um estoque enorme de peças de reposição.

Steiner disse que isso também era um fator, pois não queria arriscar esgotar suas peças de reposição desnecessariamente.

“Se não corrermos [na Arábia Saudita], ficaremos bem, 100% bem para Melbourne”, disse ele. “Ainda é difícil acompanhar sempre, mas estamos felizes em ir a Melbourne com peças suficientes.”

