O chefe de operações da Pirelli na Fórmula 1, Mario Isola, acredita que a primeira corrida sprint da história da categoria pode ser marcada por uma variação na escolha de pneus das equipes para a prova 17 voltas em Silverstone.

Em contraste com um final de semana normal, com os 10 primeiros da corrida largando com os pneus da melhor volta do Q2, desta vez todos têm a liberdade de começar a sprint com o conjunto que optarem.

O consenso no paddock nas últimas semanas é que o composto médio seria o ideal para a corrida deste sábado (17).

Porém, Isola acredita que a baixa degradação dos pneus vista no TL1 e os longos stints com o que seria o pneu macio do GP dos 70 anos do ano passado em Silverstone sugerem que alguns pilotos podem optar pelo C3 pensando em uma melhor performance nas primeiras voltas em vez de durabilidade.

Em 2020, Kimi Raikkonen fez um stint de 25 voltas no fim da corrida, enquanto Esteban Ocon andou por 22 no começo, de tanque cheio.

Os pilotos que podem arriscar os macios são carros potencialmente rápidos que estão no fundo do grid, como Lance Stroll (15º), Yuki Tsunoda (16º) e Raikkonen (17º). Mesmo com os pneus perdendo rendimento no fim, os pilotos não devem perder muitas posições por isso.

Qualquer safety car ou safety car virtual pode ajudar quem optar pelos macios, permitindo uma extensão da vida útil dos pneus. As equipes tiveram uma ideia mais clara do que é possível fazer no TL2 deste sábado, já que fizeram apenas simulações de corrida.

"É difícil prever se as equipes vão usar o médio na sprint ou o macio também", disse Isola. "Porque se você lembrar da segunda corrida em Silverstone no ano passado, onde o macio desta semana era o médio, tivemos pilotos que puderam fazer stints maiores que a sprint com o macio sem alta degração".

"Por exemplo, tivemos Ocon, Leclerc, Stroll, Raikkonen e Giovinazzi. Eles fizeram stints longos com o C3. Então acho que, considerando o ano passado, com condições similares de temperatura, é uma boa indicação".

"Honestamente, antes, eu estava mais ou menos convencido de que todos tentaria fazer a sprint de médios. Mas hoje, não tenho tanta certeza. E provavelmente podemos ver uma mistura de médios e macios".

