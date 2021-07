Após um bom início de Max Verstappen na sexta, Lewis Hamilton deu o troco na classificação, garantindo o primeiro lugar no grid de largada para a corrida sprint do GP da Grã-Bretanha. E o heptacampeão da Fórmula 1 diz que "vai com tudo" para a prova deste sábado.

Hamilton pode ter sido o mais rápido na classificação, mas não recebeu o crédito de pole position, algo que só receberá, além de três pontos no campeonato, se vencer a sprint deste sábado.

Questionado sobre como ele encarará a corrida de 17 voltas, Hamilton deixou claro que não será conservador.

"Vou com tudo. Preciso trazer o leão amanhã e dar tudo de mim. Tudo começa com a largada, então vamos treinar isso, temos as simulações de corrida amanhã no TL2".

"Passar a Red Bull não é algo fácil, então ajuda estarmos nessa posição. Mas temos que manter a dianteira e temos muitas coisas e obstáculos pela frente. A corrida sprint será interessante, acho que tenho o carro onde preciso dele, então veremos".

Os pilotos estão divididos sobre a sprint, falando também sobre o quanto estão dispostos a arriscar. Lando Norris, que sai em sexto, sugeriu que uma abordagem prudente seja apropriado.

"Não é tão longo quanto uma corrida né? Então dar o máximo possível. Não acho que será tão caótico. Talvez as primeiras voltas, mas depois a poeira abaixará e será bem tranquila. Então não é sobre riscos, e sim escolher com sabedoria suas batalhas, porque os pontos são no domingo, não apenas no sábado".

Carlos Sainz, que larga cinco posições atrás de seu companheiro de Ferrari, Charles Leclerc, vê a sprint como a chance de recuperar terreno.

"Acho que temos uma boa oportunidade", disse. "Precisamos olhar para ver o que é possível fazer para recuperar posições, porque sinto que o carro hoje poderia estar entre os seis primeiros".

Fernando Alonso também sugere que a sprint é a primeira parte de um evento mais longo.

"Amanhã é o primeiro stint da corrida, e aí paramos por uma noite, continuando a corrida no domingo. Então será interessante aprender para ver como podemos melhorar a performance".

