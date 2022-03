Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes revelou os novos modelos que servirão como safety car e carro médico para a temporada 2022 da Fórmula 1, quando seguirá dividindo as funções com a Aston Martin, como cada marca presente em metade das provas do ano..

O Mercedes-AMG GT Black Series servirá como o safety car, substituindo o Mercedes-AMG GT R que representou a marca no ano passado. Já no carro médico, o C 63 S, que era usado desde 2015, será substituído pelo GT 63 S 4MATIC+. Segundo a Mercedes, estas são as edições mais poderosas de cada modelo.

Uma mudança notável no novo safety car é a remoção da barra de luz que ficava anteriormente no teto. Ele foi substituído por um novo sistema de sinalização construído dentro do para-brisa, além de estar presente no spoiler traseiro.

A placa de identificação traseira também iluminará as cores relevantes para sinalizar os pilotos durante as corridas, enquanto luzes nas janelas laterais ajudarão os fãs nas arquibancadas a entenderem quando que o carro voltará aos boxes.

Dentro do cockpit, o piloto do safety car, Bernd Maylander, terá o apoio do copiloto Richard Darker, que tem acesso a dois monitores com todas as informações da corrida e imagens de TV para entenderem o que está acontecendo na pista.

Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Safety Car, Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medical Car Photo by: Daimler AG

"Desde 1996, todos os anos em mais de um quarto de século, a Mercedes-AMG vem fornecendo os veículos que a Fórmula 1 precisa em emergências", disse o chefe de automobilismo da Mercedes-AMG GmbH, Christoph Sagemuller.

"Em seu papel como safety car oficial da F1, nossos veículos de performance vem liderando o grid da F1 com segurança ao redor das pistas quando convocado por conta de tempo ruim ou por um incidente. Quando necessário, nosso carro médico oficial da F1 está no lugar o mais rápido possível".

"Para garantir isso, elevamos a barra ainda mais em 2022 com nossos modelos mais poderosos até hoje, o AMG GT Black Series e o AMG GT 63 S. Além disso, suas performances na pista mostram o DNA automobilístico sem filtro, mais do que seus antecessores".

O safety car e o carro médico manterão a pintura vermelha adotada pela Mercedes no ano passado, e possui patrocínio da Crowdstrike. Em finais de semana que a marca alemã não estiver na pista, o Aston Martin Vantage e o Aston Martin DBX SUV servirão, respectivamente, como safety car e carro médico.

