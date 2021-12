Lewis Hamilton disse que está pronto para intervir e ajudar George Russell a se tornar o próximo campeão mundial britânico da Fórmula 1 quando eles se tornarem companheiros de equipe na Mercedes na próxima temporada.

Hamilton acha que a atitude positiva de Russell, de 23 anos, e sua forte ética de trabalho, aliadas ao fato de eles estarem em estágios diferentes de suas carreiras com o heptacampeão 13 anos mais velho, abre uma oportunidade para eles trabalharem juntos.

Questionado o que achava sobre a chegada de Russell, Hamilton disse: “Estou em um lugar diferente. Eu realmente quero ver ele ter sucesso."

“Vai chegar um ponto em que não vou continuar neste esporte. Ele é meu companheiro de equipe e vai ser o próximo britânico que quero ver ganhar um campeonato mundial."

“Por isso, espero muito que, enquanto lutarmos e quero ganhar na pista, espero poder ter uma influência positiva na forma como ele se comporta dentro da equipe."

“Seja o tempo que ele se compromete com a engenharia, ou como ele verifica os dados, ou mesmo apenas como ele guia."

Apesar de ser aberto sobre como ele quer ajudar Russell, Hamilton não tem ilusões sobre o quão ansioso seu novo companheiro de equipe estará para sair por cima imediatamente.

Hamilton vê Russell em uma situação semelhante à que enfrentou em 2007, quando era um estreante na McLaren ao lado do então bicampeão Fernando Alonso.

“Acho que você viu que George é extremamente respeitoso”, acrescentou Hamilton.

“Ele é um jovem super talentoso e acho que já existe um grande respeito. Há um bom equilíbrio no momento."

“Ele vai querer ser rápido. Ele vai querer aparecer e vencer, e fazer todas as coisas que você faz quando entra em uma nova função."

“Lembro-me de quando enfrentei o [Fernando] Alonso, claro que queria vencê-lo na primeira corrida."

“Então eu aprecio e espero que George tenha essa mentalidade, caso contrário ele não é um vencedor, sabe? Acredito que ele terá essa mentalidade”, concluiu.

