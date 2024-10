O GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 não ficou livre de polêmicas envolvendo punições aplicadas aos pilotos. Desta vez, Max Verstappen e Lando Norris estiveram no centro da questão, o que gerou 'revolta' nos chefes de equipe que criticaram a falta de consistência nas penalizações.

Duelando pelo terceiro lugar com o holandês da Red Bull, Norris precisou ir ao limite para conseguir superar o adversário direto no campeonato. Restando menos de dez voltas para o fim da prova, o britânico conseguiu dar o bote no tricampeão mundial, os dois acabaram saindo da pista e Lando assumiu a posição.

Contudo, na visão da FIA, o piloto da McLaren foi o único a sair do traçado e, por isso, aplicou uma punição de 5s alegando que ele havia "ganhando vantagem ao ultrapassar pelo lado de fora do traçado". O que foi prontamente criticado pela equipe de Woking e pelo piloto - ambos alegaram que Verstappen também foi para o lado de fora e por isso, não cabia punição a ninguém.

Mais cedo na corrida, George Russell - que fazia uma etapa de recuperação depois de largar do pitlane - também foi penalizado em 5s por ter forçado Valtterri Bottas para fora na hora de fazer a ultrapassagem, contudo, o que chamou a atenção foi que Verstappen tinha feito exatamente o mesmo movimento sob Norris na primeira volta da corrida e passou ileso.

Ao ser questionado na Sky Sports sobre as penalidades da prova, Toto Wolff 'mandou a real': "É completamente estranho e bizarro. Acho que tomos sabemos porquê [Verstappen não foi punido], mas não posso dizer na televisão. Por vezes há correlações. Quando há uma tomada de decisão, isso é um pouco interessante.”

