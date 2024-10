A FIA anunciou uma compensação para a Sauber / Audi no teto orçamentário da Fórmula 1 para 2026, devido ao custo de vida mais alto da Suíça, onde o time fica sediado.

A Sauber, que se tornará a equipe oficial da Audi em 2026, há muito tempo argumenta que seus custos com pessoal são uma grande desvantagem na luta para ser competitiva, devido aos salários e ao custo de vida muito mais altos na Suíça em comparação com suas rivais no Reino Unido e na Itália.

Portanto, ela vinha pressionando para que as novas regulamentações incluíssem uma compensação para as equipes que operam em países com níveis salariais mais altos do que o Reino Unido ou a Itália.

De acordo com dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o salário médio anual na Suíça em 2022 foi de 80 mil dólares, em contraste com os 54 mil dólares no Reino Unido, onde a maioria das outras equipes está sediada. Isso significa que, desde a introdução do teto de gastos, a equipe de Hinwil tem lidado com uma margem de manobra significativamente menor para gastar recursos em desempenho e desenvolvimento de carros.

A FIA concordou agora que a situação da Sauber não é justa e trabalhará em uma compensação do teto orçamentário a partir de 2026 com base nos dados salariais da OCDE, que foram incorporados à versão mais recente dos regulamentos financeiros. Em entrevista, Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA, confirmou que a situação da Sauber levou a uma reformulação dos regulamentos para 2026.

"É nossa responsabilidade sermos justos", disse Tombazis no GP dos EUA, em Austin. "Ficou óbvio para nós que os salários em certos países são muito, muito mais altos e o custo de vida é muito mais alto em certos países".

Nikolas Tombazis, diretor de assuntos técnicos de monopostos da FIA Foto de: Mark Sutton

"Eu mesmo vejo isso, moro em Genebra. Sempre que vou ao supermercado, penso nisso. E sentimos que uma equipe sediada em um país com alto custo de mão de obra, como a Suíça, acabaria tendo aproximadamente 30% ou até 40% menos pessoas trabalhando no carro, o que consideramos fundamentalmente injusto".

"Decidimos que isso poderia nos levar a tentar obter algumas proteções do ponto de vista regulatório ou, eventualmente, significaria que as equipes não poderiam operar, e uma equipe como a Sauber teria que basicamente fechar e se mudar para outro país, o que não achamos que seja a maneira correta de o campeonato mundial operar".

"Portanto, é por isso que há um ajuste nos regulamentos financeiros para 2026, que basicamente ajustará os salários que são considerados no teto orçamentário por alguns fatores que são determinados pelos dados da OCDE, dados que estão disponíveis para o mundo".

"À medida que obtemos dados das equipes, sabemos que esses dados da OCDE são muito consistentes com as diferenças salariais existentes no contexto da Fórmula 1 e entre os engenheiros das equipes. Portanto, não se trata apenas de dados da OCDE".

Para 2026, o limite de custo da F1 foi aumentado de 135 milhões de dólares (R$760 milhões) para 215 milhões de dólares (R$1,2 bilhão) após a inclusão de uma série de novos itens nos regulamentos financeiros.

Em vez de um grande aumento líquido no valor que as equipes de F1 gastarão, o novo valor agora incluirá vários itens que antes eram isentos. O valor mais alto também leva em conta os ajustes de inflação, bem como as alterações na taxa de câmbio do dólar americano.

O subsídio adicional de 300 mil dólares (R$1,7 milhão) para cada corrida de sprint é um item agora incluído no valor base, enquanto o subsídio de 1,8 milhão de dólares (R$10 milhões) para qualquer corrida acima do teto de 21 foi aumentado para 24 GPs por temporada. Por fim, as equipes também não podem mais dar baixa em determinados custos de pesquisa e desenvolvimento feitos sob o esquema de crédito de despesas de P&D do Reino Unido.

Your browser does not support the audio element.

