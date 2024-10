Charles Leclerc e Carlos Sainz conquistaram uma inesperada dobradinha para a Ferrari no GP dos Estados Unidos e elevaram a moral dos italianos na Fórmula 1. Agora, os pilotos acreditam que têm chances de alcançarem a McLaren, que está no topo da tabela de construtores.

No momento, a equipe de Maranello está a apenas 48 pontos do time de Woking, mesmo com a Red Bull as dividindo, os italianos conseguiram diminuir a diferença em 26 pontos neste fim de semana, precisando de apenas oito para chegar nos taurinos.

Os pilotos haviam afirmado provisoriamente antes da corrida que seu desempenho no Circuito das Américas seria o teste decisivo de sua progressão ao longo do ano; apesar de Leclerc apontar “limitações” com a turbulência do setor de abertura na classificação, o desempenho da equipe na corrida foi um claro avanço.

Leclerc disse que a equipe agora almeja firmemente o título de construtores e sente que está em boa forma, tanto técnica quanto operacionalmente, para fazê-lo.

"Não foi um fim de semana fácil até agora, lutei um pouco com a sensação do carro, mas tinha a confiança de que na corrida a sensação era melhor e foi o caso", refletiu Leclerc.

"Pensamos que os outros iriam melhorar muito mais, mas ainda tínhamos a vantagem. Estou muito feliz com o 1-2 de hoje – não poderíamos ter sonhado com algo melhor".

"Foi uma curva 1 muito boa, era exatamente isso que eu queria fazer, tivemos uma largada muito boa. No segundo trecho foi tudo uma questão de gerenciar atrás, mas fizemos um ótimo trabalho, o ritmo do carro foi muito bom e isso se deve principalmente aos engenheiros".

"Eles têm trabalhado como loucos nos últimos meses para trazer as atualizações que tivemos em Cingapura e nas últimas corridas e parece estar valendo a pena".

"Toda a equipe está trabalhando muito bem, os pitstops foram muito bons, tudo funcionou bem, então estou muito feliz".

Sainz repetiu a ambição de Leclerc, explicando que o SF-24 provou ser forte em corridas onde a degradação é um fator-chave e isto permitiu-lhe ser mais agressivo.

Ele calculou que "levou a pior" na batalha entre Max Verstappen e Lando Norris na frente, o que lhe custou a chance de passar do terceiro lugar, mas acabou superando a Red Bull nos pitstops para garantir o segundo lugar.

"É um resultado que nos coloca onde queremos na luta pelos construtores agora, estou extremamente feliz por todos na Ferrari neste momento", comentou Sainz.

"Ao mesmo tempo, eu sabia que grande parte da corrida seria decidida na largada. Eu sabia que Lando e Max iriam dar duro no T1 e, infelizmente, levei a pior e não consegui a liderança".

"[A gestão dos pneus é] definitivamente a força do carro este ano, quanto tempo podemos fazer em stints e quão pouco temos. É algo que gosto e que me fez gostar de correr muito mais do que no ano passado".

"Passamos todas as corridas defendendo e perdendo posições; este ano parece que podemos entrar no modo de ataque e apenas empurrar e ultrapassar e é divertido. Espero que continue assim".

