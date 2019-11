F1: Pirelli responde críticas de pilotos aos pneus de 2020

Todos os pilotos da Fórmula 1 receberam dois conjuntos de pneus do composto C4 de 2020 para serem usados em qualquer sessão do GP dos Estados Unidos, com a maioria das equipes concentrando-se em testá-los nos treinos da manhã de sexta-feira.

O objetivo geral do exercício era dar a eles a chance de experimentar a nova construção antes de um teste de dois dias com uma variedade de compostos após o GP de Abu Dhabi. Em uma pista verde em condições muito frias, a maioria dos pilotos ofereceu um feedback negativo, com alguns relatando falta de aderência.

No entanto, a Pirelli diz que a aderência máxima deveria ser menor com os novos pneus e, além disso, as equipes não haviam adaptado suas configurações à nova construção e, portanto, era inevitável que os pilotos não se sentiriam confortáveis.

"Não ficou tão bom", disse Nico Hulkenberg. "Mas não sei se era o pneu, foi uma corrida estranha, um pouco confusa e o equilíbrio foi era diferente e difícil. Menos aderência, mas também a aderência dos eixos dianteiro e traseiro pareciam ser o oposto no pneu principal.”

"Não foi muito produtivo para mim", disse Carlos Sainz. "Os senti muito estranhos e muito ruins."

“Eu acho que foi uma decepção porque não houve nenhum passo adiante. Os pneus são fabricados para o próximo ano, e assim será”, acrescentou Sebastian Vettel.

"Parece ser um complexo mais difícil para ser honesto", disse Charles Leclerc. "Então, eu estava deslizando mais, mas para ser completamente honesto, do meu lado, provavelmente eu preciso fazer um pouco mais de quilometragem antes de julgar."

"Se você colocar as faixas laterais, não vejo diferença", acrescentou Romain Grosjean. "Usamos os dois protótipos de manhã, fizemos um bom teste, eles não são melhores, então é um pouco decepcionante nesse aspecto".

Lewis Hamilton preferiu não comentar: "Eu tenho que me segurar e não falar muito no momento."

Mercedes AMG F1 W10, front suspension Photo by: Giorgio Piola

Mario Isola, chefe da fornecedora de pneus da Fórmula 1, disse que a questão principal era que as equipes não estavam em condições de experimentar as configurações, pois tinham que se concentrar nos pneus regulares de 2019 e no fim de semana de corrida.

"Infelizmente, as condições eram menos representativas. Portanto, temos que analisar os dados para entender qual é o nível de desempenho”, disse o italiano.

"A primeira sensação é de que o novo pacote provavelmente tem um pouco menos de aderência ou pico de aderência e é mais consistente. É isso que estamos procurando”.

"Temos que considerar que, nos treinos de sexta-feira, antes de tudo, eles precisam se concentrar no fim de semana da corrida, não podem dedicar muito tempo para testar o pneu para 2020. Ninguém teve tempo para adaptar a configuração à nova construção".

"É diferente, o perfil é diferente, então a construção está funcionando de uma maneira diferente. E isso requer um pouco de configuração. Mas tenho certeza de que eles coletaram dados úteis para o teste de Abu Dhabi, porque pelo menos com a comparação que fizeram hoje, eles sabem o que esperar em Abu Dhabi e podem trabalhar nisso”.

“Todos os testes de desenvolvimento anteriores foram cegos. As três equipes que testaram em Barcelona não sabiam qual seria selecionada e agora todas as equipes experimentam o primeiro pacote e podem se preparar melhor para Abu Dhabi.”

Isola disse que não vê nenhum problema nos comentários negativos: "Não estou surpreso que eles sintam algo diferente, ou melhor, é bom que eles sintam algo diferente, porque trabalhamos no desenvolvimento de um pneu diferente”.

"Digamos que eles encontrarem diferenças entre o atual e o novo é positivo. O próximo passo é projetar o novo carro, otimizar o novo carro e afinar o novo carro para usar o desempenho do novo pneu.”

Confira imagens dos treinos de sexta-feira em Austin

Galeria Lista Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 1 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 2 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images The gloves of Sergio Perez, Racing Point 3 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP19 4 / 34 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP19 5 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 6 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 7 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 8 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Robert Kubica, Williams FW42 9 / 34 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Robert Kubica, Williams FW42 10 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Rear light details 11 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 12 / 34 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Racing Point 13 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 14 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 15 / 34 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 16 / 34 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, leads Nicholas Latifi, Williams FW42 17 / 34 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 18 / 34 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 19 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 20 / 34 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP19, and Sergio Perez, Racing Point RP19 21 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP19, is returned to the garage 22 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP19 23 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP19 24 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 25 / 34 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 26 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 27 / 34 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90 28 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90 29 / 34 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 30 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alexander Albon, Red Bull RB15 31 / 34 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Red Bull Racing RB15, front wing 32 / 34 Foto de: Giorgio Piola Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 after the crash 33 / 34 Foto de: Giorgio Piola Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 34 / 34 Foto de: Giorgio Piola

