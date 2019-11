Max Verstappen encerrou os treinos livres para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 como manda o figurino. O piloto holandês da Red Bull foi o mais rápido do terceiro treino livre ao cravar 1min33s305, a pouco mais de sete minutos do fim da sessão desta tarde em Austin.

Sebastian Vettel foi o segundo colocado, ficando atrás do rival da Red Bull por 0s218, Lando Norris, com 1min33s818, terminou em terceiro.

Valtteri Bottas terminou em terceiro e Lewis Hamilton, que na sexta-feira foi o mais rápido do dia e precisa apenas de um oitavo lugar na corrida para se sagrar hexacampeão, terminou o TL3 na quinta posição.

O Treino

Os pilotos demoraram para entrar na pista e as primeiras voltas rápidas só foram anotadas após 14 minutos de box aberto com Kevin Romain Grosjean registrando 1min36s579. Logo depois, Valtteri Bottas foi para a pista, mas teve de abortar sua volta rápida depois que Charles Leclerc enfrentar problemas, parar seu carro na área de escape do setor 3, o que acionou o Safety Car Virtual.

Pouco depois a pista foi liberada e Sebastian Vettel saiu para cravar 1min34s733 e assumir o topo da tabela de tempos.

A primeira posição durou pouco, pois Bottas voltou para a pista e com 1min34s558 tomou o lugar de mais rápido do alemão da Ferrari, seguido por Lewis Hamilton em terceiro com 1min34s772.

Com quase meia hora de treino, Vettel voltou à primeira posição com a marca de 1min34s441 e empurrou Bottas para segundo. O finlandês ainda conseguiu diminuir seu tempo para 1min34s521, o suficiente para se manter na segunda posição.

Vettel seguiu voando na pista de Austin e com 1min34s339 segurou a ponta, seguido por Max Verstappen, que acelerou forte para anotar 1min34s458 e empurrar Bottas para terceiro e Hamilton para quarto.

Na tentativa de melhorar sua marca, Hamilton acabou excedendo o limite da pista na curva 19 e teve seu tempo anulado.

Pouco depois, Verstappen mostrou que não veio para brincadeiras, assumindo a liderança da sessão, com 1min34s186, mais de dois décimos de diferença para o alemão da Ferrari. Bottas aparecia na terceira posição, a 0s335 do rival da Red Bull.

Faltando pouco mais de 20 minutos para o fim do TL3, Alexander Albon, que aparecia em sétimo, cravou 1min34s636, subiu para a quarta posição e empurrou Hamilton para quinto.

Enquanto isso, Bottas anotava 1min33s904 para assumir a ponta da tabela de tempos, seguido por Verstappen em segundo, Vettel em terceiro, Albon em quarto e Hamilton em quinto.

Faltando pouco mais de 13 minutos para o fim do treino, Vettel voltou a acelerar forte e com 1min33s523 tomou de assalto a ponta de Bottas, que ainda foi superado por Verstappen, com 1min33s717.

Pouco depois, Hamilton conseguiu melhorar seu tempo para 1min34s025 para desbancar Albon, que ainda foi superado por Kimi Raikkonen com 1min34s513 e caiu para sexto.

A dez minutos do fim do TL3, Lando Norris registrou 1min33s818 para tomar a terceira posição de Bottas. Seu companheiro de McLaren, Carlos Sainz também andou forte e com 1min34s408 foi para sexto.

Três minutos depois, Verstappen registrou 1min33s305 e voltou para o topo da tabela.

Sendo assim, Verstappen foi o mais rápido do terceiro treino livre, com Vettel em segundo, Norris em terceiro, Bottas e Hamilton completando o top-5. Albon, Sainz, Raikkonen, Gasly e Ricciardo fecharam as dez primeiras posições.

Neste sábado ainda acontece a classificação, às 18h, horário de Brasília e com acompanhamento em tempo real pelo Motorsport.com Brasil.

Veja como terminou o terceiro treino livre do GP dos Estados Unidos

Confira imagens da Fórmula 1 no Texas