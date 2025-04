A terceira etapa da temporada 2025 da Fórmula 1 verá a estreia do C1 na temporada, o composto mais duro da linha deste ano, que será acompanhado pelo C2 e pelo C3. Afinal de contas, a pista de Suzuka é uma das mais difíceis para os pneus no calendário do campeonato e é tradição da Pirelli selecionar o trio de compostos mais resistente para esse evento.

Há duas novidades em relação à edição do ano passado. Em primeiro lugar, o asfalto, que foi refeito em uma parte significativa da pista: da saída da última chicane até o final do primeiro setor.

Esse é um trecho importante porque inclui curvas de média e alta velocidade, até mesmo as de longa distância, como as duas primeiras no final da reta de chegada, e nas quais os pneus são submetidos a um estresse significativo.

A segunda novidade é toda da Pirelli. Este ano, no pódio de Suzuka - como também aconteceu em Melbourne e Xangai - os pilotos usarão uma edição especial do Boné do Pódio, criado pelo designer Denis Dekovic e inspirado na identidade da Terra do Sol Nascente. O boné faz parte de uma coleção produzida pela Pirelli Design e composta por 14 edições dos 24 GPs do calendário.

GP do Japão: os compostos

Como mencionado anteriormente, haverá os três compostos mais duros da linha em Suzuka. Também deve ser destacado que, embora o C1 seja o composto mais próximo de sua versão de 2024, o C2 e o C3 - especialmente o primeiro - são os que foram mais modificados em termos de desempenho, tornando-os mais macios do que no ano passado.

Portanto, será interessante ver na pista como as equipes administrarão a alocação dos pneus durante as três sessões de treinos livres disponíveis para encontrar a melhor configuração para o monoposto, com mais de um olho na estratégia de corrida.

As simulações na véspera da corrida - realizadas com base nos dados fornecidos pelas equipes - indicam uma melhoria nos tempos de volta, devido à combinação do efeito do novo asfalto em termos de aderência e o progresso do desempenho dos carros 2025, que pode ser estimado em cerca de um 1,5s, um número que será verificado já na sexta-feira, nas duas primeiras horas de atividade na pista.

Novamente com base nos dados fornecidos pelas equipes, os engenheiros da Pirelli ajustaram ligeiramente as prescrições de pressão mínima de partida de forma equilibrada entre os dois eixos: ela foi reduzida em meio psi na dianteira (de 25 para 24,5) e aumentada na mesma proporção na traseira (de 23 para 23,5).

Como sempre, os dados coletados na sexta-feira serão prontamente analisados para verificar se as simulações correspondem à realidade e, se necessário, fazer os devidos ajustes.

Será importante verificar se, como visto na China na segunda corrida da temporada, o novo asfalto terá um grande impacto no desempenho e também qual será o ritmo de evolução da pista, considerando que Suzuka é um dos circuitos mais usados durante o ano (já foram realizados dois eventos competitivos em 2025).

Pressões mínimas de partida (pneus slick)

Dianteiro: 24,5 psi

Traseiro: 23,5 psi

Curvatura máxima

Dianteira: -2,75°

Traseira: -1,50°

Foi assim que aconteceu em 2024

A edição de 2024 do GP do Japão, que foi vencida por Max Verstappen, à frente de seu companheiro de equipe Sergio Perez e do então piloto da Ferrari Carlos Sainz, viu os pilotos se dividirem de forma bastante equilibrada entre os compostos Médio e Macio para o primeiro stint: doze escolheram o C2, oito o C3.

No entanto, as escolhas estratégicas foram afetadas pela interrupção imediata devido a uma colisão entre Albon e Ricciardo e a subsequente reinicialização do grid, com sete pilotos trocando de compostos.

A corrida ofereceu a chance de ver estratégias relativamente diferentes entre os pilotos, tanto em termos do número de paradas - a dupla ainda era a mais popular - quanto da ordem em que os compostos foram usados.

No entanto, o C1 foi o composto mais usado (60% das voltas completadas), à frente do médio (31%), com o macio confinado a um primeiro stint curto ou aos estágios finais devido à degradação bastante significativa do desempenho.

Digno de nota é a prova de Charles Leclerc, que, parando apenas uma vez para mudar de médio para duro, conseguiu ganhar quatro posições no grid de largada, terminando em quarto lugar.

Este ano, com compostos que, no papel, deveriam estar mais distantes em termos de desempenho, a parada única pode ser mais complicada, embora seja preciso ver como o novo asfalto afetará isso, bem como quais serão as temperaturas neste fim de semana.

A pista de Suzuka

A pista de Suzuka é uma das mais clássicas e desafiadoras de todo o calendário do campeonato, além de ser a única que tem o formato de um oito. De propriedade da Honda - que construiu uma de suas principais fábricas em solo japonês, na cidade de Mie, em 1960 - ela é considerada um desafio tanto em termos de pilotagem quanto de desempenho dos monopostos.

A pista, com 5,807 quilômetros de extensão, inclui 18 curvas - algumas das quais entraram para a história do esporte, como a Esse no primeiro setor ou a lendária 130R - e permaneceu substancialmente inalterada ao longo das décadas.

Além da nova superfície da pista mencionada acima, outras pequenas alterações foram feitas em relação ao ano passado, com algumas zebras e áreas de grama modificados. As mudanças mais significativas foram na Curva 9, onde a zebra única foi substituído por uma zebra dupla mais alto, e nas Curvas 2, 7, 9, 14 e 17, onde as áreas externas de grama foram substituídas por cascalho.

Palavra-chave: forças

Os pneus estão sujeitos a uma série de forças complexas que influenciam diretamente seu desempenho e durabilidade.

As principais forças que atuam no único ponto de contato entre o carro e a pista são verticais, laterais e longitudinais. As primeiras derivam do peso do carro e da carga aerodinâmica gerada pelas asas e pela parte inferior da carroceria.

As laterais são geradas quando o monoposto passa por uma curva: o peso é transferido para o lado de fora da curva, gerando forças laterais que aumentam em função da velocidade - podem chegar a 4G - e, portanto, colocando os pneus sob estresse. Acelerações e frenagens violentas - típicas, por exemplo, de pistas com curvas de baixo raio no final de longas retas - produzem forças longitudinais em um pneu de até 5G.

Suzuka é uma das pistas que mais testam os pneus, especialmente por causa das forças laterais às quais eles são submetidos. Na escala usada pela Pirelli para classificar as pistas, o valor de referência de Suzuka é o mais alto (5), compartilhado com Barcelona, Silverstone, Spa, Zandvoort e Lusail.

