Quando Yuki Tsunoda começar o GP do Japão de 2025 em Suzuka, ele se tornará o 14º piloto a competir pela Red Bull Racing em uma corrida de Fórmula 1. A pressão será imensa, não só por ter sido repentinamente promovido para a equipe A, mas também por substituir Liam Lawson após apenas duas corridas e de tudo isso estar acontecendo em sua casa. No final, um resultado nos pontos seria satisfatório, mas como ele se compara aos pilotos anteriores da Red Bull em suas primeiras participações pela equipe?

Max Verstappen: 1º no GP da Espanha de 2016

Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posição, e a equipe Red Bull comemoram sua primeira e recorde vitória na F1 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images

Não deve ser surpresa que o tetracampeão tenha vencido em sua primeira largada com a Red Bull. Mas, para tornar o fato ainda mais impressionante, a vitória veio como parte de uma troca no meio da temporada, com Verstappen substituindo Daniil Kvyat. Essa foi a mesma corrida em que a guerra da Mercedes atingiu um nível intenso, com os companheiros Lewis Hamilton e Nico Rosberg batendo um no outro na primeira volta, abrindo caminho para a vitória da Red Bull. Com 18 anos e 228 dias de idade, Verstappen também se tornou o mais jovem vencedor da história da F1.

David Coulthard: 4º no GP da Austrália de 2005

David Coulthard Foto de: Red Bull Racing

O piloto veterano fez parte da formação original de pilotos da equipe austríaca na temporada inaugural. Coulthard fez bom uso de sua década de experiência na categoria, perdendo por pouco um resultado no pódio na primeira corrida da Red Bull como equipe de F1.

Sergio Pérez: 5º no GP do Bahrein de 2021

Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull Racing, e Sergio Perez, da Red Bull Racing, no grid Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Pérez foi perfeitamente respeitável em sua primeira corrida com a Red Bull, mas ainda chegou atrás de Verstappen, que conquistou a pole position e terminou em segundo. O mexicano se classificou em 11º lugar e avançou continuamente até terminar em quinto. Ele ficou mais de 50 segundos atrás de Verstappen na bandeira quadriculada, mas, ainda assim, foi bem para sua primeira largada com a equipe.

Alexander Albon: 5º no GP da Bélgica de 2019

Alex Albon, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Albon foi outro piloto que se juntou à equipe principal no meio da temporada, substituindo Pierre Gasly, que teve um desempenho abaixo do esperado. O quinto lugar inicial foi quase tão bom quanto o quarto lugar de Gasly nas 12 corridas anteriores. Albon também teve que largar no fundo do pelotão, depois que a equipe excedeu a cota de componentes da unidade de potência e recebeu uma penalidade, forçando o anglo-tailandês a largar da 17ª posição no grid.

Christian Klien: 7º no GP da Austrália de 2005

Christian Klien Foto de: Red Bull Racing

Klien é um nome que a maioria dos fãs modernos da F1 não conhece. O austríaco foi parceiro de Coulthard como parte da formação original de pilotos da Red Bull e teve uma participação respeitável classificando-se logo atrás do companheiro de equipe veterano e terminando em sétimo lugar.

Vitantonio Liuzzi: 8º no GP de San Marino de 2005

Vitantonio Liuzzi Foto de: Red Bull Racing

Liuzzi dividiu o segundo assento na Red Bull com Klien durante a primeira temporada da equipe, mas disputou apenas quatro corridas no total. Seu melhor desempenho foi na primeira corrida, classificando-se logo atrás de seu companheiro de equipe, o veterano Coulthard, antes de chegar a uma posição que pontuava no dia da corrida.

Daniil Kvyat: 9º no GP da Malásia de 2015

Daniil Kvyat, Red Bull Racing RB11 Foto de: Red Bull Content Pool

Kvyat deveria ter feito sua estreia na abertura da temporada em Melbourne, mas um problema na caixa de câmbio fez com que ele nem mesmo começasse a corrida. A estreia de fato aconteceu na segunda etapa do ano, no GP da Malásia, terminando em nono lugar e superando o companheiro de equipe Daniel Ricciardo. No entanto, a equipe júnior, com Max Verstappen e Carlos Sainz, venceu os dois pilotos da Red Bull naquele dia.

Pierre Gasly: 11º no GP da Austrália de 2019

Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15 Foto de: Erik Junius

A curta passagem de Gasly pela Red Bull começou na Austrália, como tantas outras nesta lista. Ele começou o fim de semana eliminado no Q1 e, embora tenha evitado grandes dramas durante a corrida, não conseguiu marcar nenhum ponto, enquanto o companheiro de equipe Max Verstappen garantiu um lugar no pódio.

Robert Doornbos: 12º no GP da China de 2006

Robert DoornbosRed Bull Raing com a asa dianteira danificada no início da corrida Foto de: Mark Capilitan

Piloto de testes durante a maior parte do ano, Doornbos teve uma chance em Xangai depois que Klien foi demitido. Ele superou Coulthard em termos de classificação, mas ficou três posições atrás dele na corrida, terminando uma volta atrás do vencedor.

Sebastian Vettel: 13º (DNF) no GP da Austrália de 2009

Robert Kubica, BMW Sauber F1.09, Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB5 Renault Foto de: Scott Wensley

O que fez de Vettel um caso único foi o fato de já ter vencido uma corrida com a equipe irmã da Red Bull antes de entrar na equipe principal. Todos sabiam que ele era um talento especial depois de vencer em clima úmido em Monza e sua chegada na Austrália não reflete a forma como ele correu. Vettel se classificou em 3º lugar e foi competitivo durante todo o dia. No entanto, enquanto lutava com Robert Kubica no final do GP, Vettel colidiu com a lateral da BMW Sauber de Kubica, forçando os dois carros a saírem da corrida. Faltava pouco mais de duas voltas para a bandeira quadriculada e eles estavam lutando pelo segundo lugar na pista. Porém, tudo deu certo para Vettel, que viria a ganhar quatro títulos consecutivos na F1 entre 2010 e 2013.

Mark Webber: 13º no GP da Austrália de 2007

Mark Webber, Red Bull Racing RB3-Renault Foto de: John Marsh / Motorsport Images

Webber trocou a Williams pela Red Bull antes da temporada de 2007 e, ao lado de Coulthard, a Red Bull tinha dois pilotos com mais de 30 anos na equipe, em uma formação com membros altamente experientes. Webber superou Coulthard tanto na classificação quanto na corrida, ficando em 13º lugar no GP da Austrália, espelhando o resultado final de Vettel, mas o carro não tinha a velocidade necessária para correr muito melhor na época.

Liam Lawson: 15º (DNF) no GP da Austrália de 2025

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: James Sutton / Motorsport Images

Ainda que perder a vaga depois de apenas duas corridas seja extremamente difícil, a primeira corrida de Lawson com a Red Bull foi uma das piores de todas nesta lista. Ele teve dificuldades com o carro durante todo o fim de semana, classificando-se em 18º lugar, enquanto Verstappen estava em terceiro. A corrida não foi muito melhor, embora ele tenha se saído melhor do que alguns dos outros jovens pilotos nas condições complicadas. A corrida de alto desgaste teve várias desistências, com o carro de Lawson dando uma guinada na curva 1 e batendo no muro depois de completar 46 das 57 voltas. Ele foi o sexto e último piloto a se retirar da corrida, enquanto Verstappen terminou em segundo.

Daniel Ricciardo: 2º, mas DESQUALIFICADO no GP da Austrália de 2014

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 2ª posição, no pódio com seu troféu e champanhe Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Estatisticamente falando, a primeira largada de Ricciardo com a Red Bull foi a "pior" por ter sofrido uma desqualificação pós-corrida, mas, na verdade, ele foi um dos pilotos mais impressionantes na estreia. Ricciardo se classificou na primeira fila e manteve-se forte durante toda a corrida, alcançando um pódio diante da torcida de casa e terminando em segundo lugar, atrás do vencedor Nico Rosberg. No entanto, descobriu-se que o carro estava violando as regras técnicas da F1. De acordo com os regulamentos de 2014, o combustível não poderia fluir para o motor a uma taxa superior a 100 kg por hora, mas a Red Bull excedeu essa permissão, resultando em desqualificação.

