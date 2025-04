O ex-piloto da Red Bull na Fórmula 1, Sergio Pérez, analisou a situação da equipe taurina após as trocas de Liam Lawson por Yuki Tsunoda antes do GP do Japão, afirmando que só agora as pessoas lembraram o quão difícil é pilotar o carro da equipe da marca de energéticos.

O mexicano disse, em entrevista ao site oficial da F1, que as suas dificuldades com o RB20, de 2024, prejudicaram a sua imagem na categoria.

"Especialmente no ano passado, não consegui mostrar o que sou capaz de fazer como piloto", afirmou Pérez. "Agora, de repente, as pessoas percebem quão difícil é guiar o carro".

Checo também disse que os outros membros do 'guarda-chuva taurino' tiveram dificuldades antes dele: "Quando entrei para a Red Bull, havia grandes pilotos que tinham tido dificuldades - Alex [Albon], Pierre [Gasly], eles são pilotos fantásticos e tiveram dificuldades".

"Passei tanto tempo na Red Bull que todos se esqueceram de como o carro é difícil de guiar, então isso foi complicado".

O mexicano também afirma que, se voltar para F1, quer entrar em um projeto mais 'seguro': "Sinto que se houver um projeto que faça sentido para mim - e também com a mudança dos regulamentos para 2026 - sinto que tirar um ano de férias não terá nenhum impacto se eu voltar".

Hoje fora da Red Bull, Pérez afirmou que quer que a escuderia avance na F1: "Quero muito que a equipe se saia bem, pois tenho muitos amigos na equipe".

"Passei quatro anos com eles e quero vê-los indo bem. É uma coisa muito difícil de falar".

"No momento, estou do lado de fora, tenho entrado em contato com alguns membros da equipe de lá - mas quando você não está lá internamente, é difícil saber [o que está acontecendo]".

"Para mim, foi muito simples, o carro é muito difícil de ser 100% aproveitado, de se ter confiança nele - e até Adrian [Newey, ex-designer da Red Bull] falou sobre as dificuldades que tive".

Sobre a troca repentina do neozelandês pelo piloto da Racing Bulls, Pérez espera que Tsunoda vá bem na equipe taurina: "Mas quero lhes desejar o melhor. Woody [Richard Wood], que é um grande amigo meu, está fazendo a engenharia de Yuki agora, então realmente espero que eles se saiam bem.

"Yuki tem o talento, tem a velocidade e, mais do que isso, é preciso ter a mentalidade para lidar com isso. Acho que ele tem a mentalidade e a atitude certas para lidar com isso. Espero que eles tenham sucesso", conclui.

