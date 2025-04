Lewis Hamilton, sete vezes campeão de Fórmula 1, deu seu veredicto sobre o possível retorno do V10. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou que está avaliando seriamente a possibilidade de trazer de volta o icônico motor, combinado com combustíveis totalmente sustentáveis.

O diretor de monopostos da federação, Nikolas Tombazis, explicou durante o fim de semana do GP da China: "Certamente, o progresso com combustíveis sustentáveis levou a opiniões de que talvez os motores pudessem ser mais simples. A economia mundial faz com que pensemos que talvez devêssemos tentar reduzir um pouco mais os custos e as unidades de potência atuais são muito caras, isso é um fato."

"É por isso que o presidente fez os comentários sobre um motor V10 em 2028 e assim por diante. E isso é algo que estamos avaliando com os fabricantes de unidades de potência", disse Tombazis.

Os comentários da FIA provocaram muita empolgação entre fãs e pilotos. O atual campeão, Max Verstappen, confirmou seu apoio à ideia e Hamilton agora também concorda com seu rival da Red Bull. Ao falar com a mídia no Circuito Internacional de Xangai, o britânico comentou:

"Não é segredo para ninguém que o V6 nunca soou muito bem. Lembro-me da primeira vez que assisti a uma corrida de Fórmula 1, em 1996, em Spa, e lembro de Michael [Schumacher] passando pela Curva 1. Eu tinha 12 ou 13 anos, meu peito vibrava e eu estava viciado."

"Foi a coisa mais incrível que já senti ou ouvi e, com o passar dos anos, perdemos isso. Portanto, se pudermos voltar a usar esses motores com sons incríveis e ainda conseguirmos atingir todas as metas sustentáveis, então sim, por que não?"

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Mas é uma mudança interessante quando eles passaram dos V10s para os V6s e disseram que era para diminuir custos. Custou tanto dinheiro para fazer esses V6s funcionarem, e se eles são de fato mais sustentáveis com todas as baterias que tivemos que usar ao longo dos anos. Talvez devêssemos nos concentrar em combustíveis sustentáveis, o que seria melhor para o futuro."

Apesar das conversas no paddock, o retorno do motor V10 não foi confirmado até o momento. Os regulamentos de 2026, que adotam uma divisão de 50/50 entre o motor de combustão interna e a energia elétrica, ainda são os que serão implementados.

