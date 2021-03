Desde que assumiu o comando da Fórmula 1 em 2017, a Liberty Media vem buscando modos alternativos de atrair mais fãs para o esporte, indo além dos GPs propriamente ditos. Entre as medidas mais conhecidas, estão a série da Netflix Drive to Survive e as competições de eSports. E isso pode começar a entregar resultados concretos, com uma previsão de que a categoria pode atingir a marca de um bilhão de fãs já em 2022.

Os números foram apresentados nesta quinta (25) em uma projeção feita pela empresa especializada na área de análise de audiência esportiva Nielsen Sports.

A previsão da Nielsen é feita com base na análise de indivíduos com interesse pela F1 com idade entre 16 e 69 anos, nos mercados-chave para o campeonato, e afirma que detectou um aumento considerável no interesse pela categoria, principalmente na faixa de 16 a 35 anos.

A nota divulgada pela Nielsen diz que isso se deu por conta de fãs mais jovens "abraçando a programação periférica e conteúdos on demand como a popular série da Netflix Drive to Survive", além do "grid de pilotos jovens da F1, ligados às mídias sociais, ajudando a atrair novos públicos através de plataformas como o YouTube e o Twitch" para atividades de eSports.

A projeção da Nielsen também afirma que "o grupo de interessados pela F1 aumentou em 73 milhões de pessoas (20%) no ano passado em dez territórios chave: Brasil, China, França, Alemanha, Itália, Rússia, Coréia do Sul, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos".

Com isso, a companhia acredita que a F1 atingirá a marca de um bilhão de fãs em abril de 2022 "baseado na média de crescimento de 1,1% por mês ao redor desses mercados".

A Nielsen acredita que os novos fãs na faixa de 16 a 35 anos representam 77% do crescente interesse recente nos mercados listados acima, e que a análise dos números ano a ano mostram que essa faixa representa 46% de todos os fãs da F1 em janeiro, 40% a mais que o mesmo período de 2020.

Tom McCormack, diretor de direitos comerciais da Nielsen Sports, disse: "A F1 continua a se beneficiar de uma estratégia de expansão de sua oferta de conteúdo, através de programações periféricas e roteirizadas, que criam um apelo para o mercado de 16 a 35 anos".

"O grid atual da F1, formado por pilotos jovens e ligados nas redes sociais, como Lando Norris, está ajudando a categoria a atrair novos consumidores através de plataformas como o Twitch e o YouTube".

"Ao abraçar essas plataformas, além de serviços de conteúdo on demand, como a Netflix com a série Drive to Survive, a F1 está a caminho de converter novatos em fãs de longo prazo para o esporte, gerando níveis de interesse sem precedentes".

"O contínuo comprometimento da F1 com a iniciativa #WeRaceAsOne (Corremos como um), que foca em sustentabilidade, inclusão, diversidade e comunidade, também dialoga com essa faixa mais jovem, que coloca esses valores como caros".

Matt Roberts, diretor de pesquisa e análise da F1, acrescentou: "A pesquisa da Nielsen é importante na compreensão de nosso esporte, e como ele cria engajamento com os fãs. O aumento no interesse que estamos vendo é encorajador e reforça o posto da F1 como uma das maiores propriedades do esporte global".

"Em particular, o aumento em interesse entre pessoas de 16 a 35 anos mostra que o compromisso da F1 a programas digitais, sociais e de eSports têm um impacto tangível".

