As equipes da Fórmula 1 devem dar sequência aos planos de introduzir testes de um novo formato em 2021 ao longo deste final de semana, durante o GP do Bahrein. Enquanto a maioria dos chefes é a favor das corridas classificatórias, faltam decidir detalhes financeiros antes da aprovação.

Conforme noticiado pelo Motorsport.com, vários dos principais tópicos relacionados às três corridas classificatórias dos sábados já foram acordados entre as equipes. Mas um que segue dividindo opiniões é a compensação que será oferecido aos times por conta do potencial aumento de gastos que o formato pode trazer.

Uma das maiores preocupações é os danos extras associados às corridas, incluindo a possibilidade de mais asas dianteiras quebradas devido a incidentes nas primeiras voltas. Enquanto foi apurado que a F1 ofereceu às equipes um pagamento que acredita que cobrirá gastos extras, alguns dos times de maior orçamento esperam um valor mais alto.

Fontes sugerem que estas cobram até três vezes mais do que foi oferecido, cerca de um milhão de dólares a mais, com o novo teto orçamentário também ganhando um acréscimo neste valor.

Porém, este ponto não possui apoio universal, e há temores das equipes menores que as da ponta usarão essa mudança para aumentar os gastos em busca de performance.

Sem acordo sobre o assunto até aqui, os chefes da F1, incluindo o CEO Stefano Domenicali, voltarão a discutir o assunto neste final de semana no Bahrein para colocar todos na mesma página.

Se houver progresso suficiente, atingindo um consenso entre a maioria das equipes, a F1 pode propor a votação do novo formato já nos próximos dias. Se aprovado, as corridas classificatórias serão testadas em três GPs de 2021: Grã-Bretanha, Itália e São Paulo.

Nesses planos, a tradicional classificação acontecerá às sextas, com a corrida classificatória de 100 quilômetros de duração no sábado sendo a responsável por decidir o grid de largada do GP de domingo.

A corrida classificatória deve distribuir também uma quantidade menor de pontos também: três para o vencedor, dois para o segundo e um para o terceiro.

