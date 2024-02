A decisão da Red Bull de incorporar as ideias da Mercedes em seu novo carro de Fórmula 1, o RB20 adicionou um toque de intriga à pré-temporada de 2024.

De fato, essa é uma medida que tem sido vista por alguns como a melhor maneira de acabar com seu rival - mostrando que ela acredita que pode fazer projetos que seu concorrente não conseguiu. E, com base na forma mostrada pelo RB20 no teste da semana passada no Bahrein, tudo indica que a equipe campeã do mundo já conseguiu um ótimo desempenho com ele.

Mas, em vez de seguir o caminho da Mercedes para provar um ponto de vista, a realidade é que a Red Bull foi, na verdade, inicialmente resistente em aceitar as ideias anteriores da rival para a entrada do motor e do sidepod. Como explicou o diretor técnico Pierre Wache, há aspectos emocionais em jogo quando se trata de copiar ideias que outras equipes tiveram em relação a algo que você mesmo criou.

Perguntado se ele via uma certa ironia no fato de a Red Bull adotar as ideias da Mercedes, Wache disse ao Motorsport.com: "Não vejo dessa forma, vejo de outra maneira. Você tenta não se emocionar [com as escolhas de design], pois a primeira reação é: 'ah, é melhor ter suas próprias ideias'."

"Mas, em algum momento, é preciso dar um passo atrás e dizer: 'o cronômetro e o nosso sistema estão dizendo o que é melhor? Então, você testa as coisas e escolhe o que é melhor. Como ser humano, você diz: 'Eu preferiria fazer minhas próprias coisas'. Mas isso é perigoso porque você tem que seguir seus critérios e, se o critério for 'o que é melhor', nós escolhemos o que é melhor. E também não é exatamente a mesma coisa, para ser justo... é muito melhor."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Wache explicou que o pensamento por trás da adoção de uma renovação tão radical de seu carro para esta temporada foi motivado pelo fato de que sentiu que havia começado a atingir um patamar de desempenho com seu RB19 dominante.

Ciente de que os rivais estavam se aproximando ao longo da temporada de 2023, a Red Bull sentiu que a única maneira de dar um salto grande o suficiente era fazer algo muito diferente. Perguntado sobre o que motivou a decisão, ele disse: "Foi baseada na simulação e nos números. Você sabe que precisa melhorar bastante porque os outros vão voltar, e você sabe que seu conceito está mais ou menos no platô do que você pode alcançar com ele."

"Bem, talvez não seja o platô, porque alguns outros encontrarão mais, mas se você quiser uma taxa diferente de desenvolvimento, terá que apostar um pouco mais e assumir mais riscos. Portanto, tomamos essa decisão de assumir mais riscos bem cedo. É uma evolução da forma como desenvolvemos o carro, mas foi claramente um impulso para nos dar a liberdade de fazer uma grande mudança na estratégia geral."

Embora existam riscos claros no fato de a Red Bull não ter optado por uma evolução do conceito do RB19 que estava à frente da concorrência, Wache é muito claro ao afirmar que não houve nenhum elemento de risco com o que foi feito para este ano.

"Não apostamos: apenas assumimos riscos. É diferente", disse ele. "Você não faz as coisas com base no que não sabe. Você diz, eu quero ir para essa direção, o que posso fazer para conseguir isso? O que tenho de fazer? E a solução virá por si mesma."

"Você não aposta. Em vez disso, você diz que se eu fizer isso [mudar], é mais arriscado do que se eu mantiver. Depois disso, você diz: 'ok, vamos minimizar o risco estudando mais e mais e mais'. E, para ser sincero, a aero fez um trabalho muito, muito bom nisso."

