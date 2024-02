Chegou a hora! Nesta semana, os carros da Fórmula 1 voltam à pista para a primeira de 24 etapas da temporada 2024. Assim como nos dois últimos anos, o GP do Bahrein marca a abertura do campeonato, mas com uma diferença importante: a prova será realizada no sábado.

Os carros retornam ao Circuito do Sakhir menos de uma semana após a conclusão dos testes de pré-temporada. No geral, a sensação que ficou é que a Red Bull vem para mais um ano dominante, com Fernando Alonso achando que os rivais terão poucas chances de vencer GPs, enquanto a Ferrari é vista como a segunda força nesse começo de campeonato.

A razão pela qual a temporada de começa com duas corridas aos sábados é o Ramadã, que começa no domingo, 10 de março – dia em que o GP da Arábia Saudita deveria ser realizado. Por causa do início do Ramadã, esta corrida foi antecipada um dia para ser realizada na noite de sábado.

A razão pela qual a abertura da temporada no Bahrein também acontece uma semana antes, no sábado, tem a ver com as regras da F1, já que os regulamentos estipulam que deve haver pelo menos uma semana entre duas corridas. Isso forçou a abertura da temporada do Bahrein a ser antecipada um dia antes.

Por isso, toda a programação do GP do Bahrein foi adiantada em um dia, com os treinos livres acontecendo na quinta-feira e a classificação na sexta, antes da corrida no sábado.

Pela primeira vez em sua história, a F1 inicia uma temporada com o mesmo grid que encerrou o campeonato anterior, sem nenhuma alteração nas 20 vagas disponíveis.

A Fórmula 2 também inicia sua temporada com dois brasileiros no grid. Atual campeão da F3, Gabriel Bortoleto fará sua estreia correndo pela equipe Invicta Racing (ex-Virtuosi), enquanto Enzo Fittipaldi inicia seu terceiro ano completo na categoria defendendo a holandesa Van Amersfoort. Outro destaque do grid é o italiano Andrea Kimi Antonelli, da Prema, cotado para substituir Lewis Hamilton na Mercedes em 2025.

Sem brasileiros no grid, a Fórmula 3 também dá o pontapé inicial ao campeonato no Bahrein com uma lista de pilotos bastante renovada em relação a 2023, com a dupla da Prema, formada por Dino Beganovic e Gabriele Mini sendo os principais destaques.

Confira a programação do GP do Bahrein, primeira etapa da temporada 2024 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a lista completa do grid da F1 2024

EQUIPE CHASSI UNIDADE DE POTÊNCIA PILOTOS Nº NOME DO PILOTO Stake F1 Team Kick Sauber

C44 Ferrari 24 77 Visa Cash App RB F1 Team Visa Cash App RB F1 Team VCARB01 Red Bull PT - Honda 3 22 BWT Alpine F1 Team A524 Renault 10 31 Aston Martin Aramco F1 Team AMR24 Mercedes 14 18 Scuderia Ferrari SF-24 Ferrari 16 55 MoneyGram Haas F1 Team VF-24 Ferrari 20 27 McLaren F1 Team MCL38 Mercedes 4 81 Mercedes-AMG Petronas F1 Team F1 W15 Mercedes 44 63 Oracle Red Bull Racing RB20 Red Bull PT - Honda 1 11 Williams Racing FW46 Mercedes 2 23

Confira a programação do GP do Bahrein de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Quinta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 09h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 13h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Sábado 12h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Quinta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sexta-feira 11h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Quinta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sexta-feira 07h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 06h00 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h QUINTA-LIVRE Quinta-feira Após o TL2 Q4 Sexta-feira Após a Classificação PÓDIO Sábado Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

Motorsport.com faz balanço completo da pré-temporada da F1 2024

