F1: Por que Lawson pode oferecer uma nova ameaça para Verstappen

Liam Lawson será o companheiro de equipe de Max Verstappen na Red Bull na temporada 2025 da Fórmula 1, mas não será necessariamente um coadjuvante na equipe taurina.

De todo o escrutínio sobre as formações das chamadas "grandes equipes" da F1, a nova formação da RBR é provavelmente a que mais passou despercebida.

A mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari e a promoção de Andrea Kimi Antonelli para a Mercedes foram, compreensivelmente, o centro das atenções, com a atenção voltada para a comparação entre eles e seus novos companheiros de equipe.

Mas talvez seja a dinâmica Max Verstappen/Liam Lawson na Red Bull que promete gerar mais emoção. Supõe-se que Lawson tenha sido convocado como substituto de Sergio Pérez em uma tentativa de manter a harmonia com o tetracampeão.

O pai de Verstappen, Jos, não tem deixado de elogiar o neozelandês e ficou evidente que ele vê o piloto de 22 anos como um adversário à altura de seu filho.

Lawson parece tranquilo. Ele esperou seu tempo com a Red Bull e, embora seus resultados na F2 e na F3 não tenham sido surpreendentes, ele sem dúvida merece sua chance de chegar ao topo depois de ter cumprido seu aprendizado.

A expectativa é que Lawson desempenhe, consequentemente, um papel de apoio a Verstappen; que assuma o papel do obediente piloto número dois, sem se esforçar, e que ajude na tentativa de Verstappen de se tornar pentacampeão mundial.

Lawson mostrou que não está se encolhendo quando entrou em combate com Pérez no México Foto de: Red Bull Content Pool

Só que esse pode não ser o caso, pois Lawson se provou ser 'casca-grossa'. Vimos no ano passado como ele enfrentou as críticas de Fernando Alonso no GP dos Estados Unidos em Austin, por exemplo, e ele se mostrou à vontade em uma briga com Pérez no México.

Ele foi criticado por ambos os pilotos, mas escapou em ambas as ocasiões sem nenhuma punição por parte dos comissários.

O Motorsport.com perguntou a Lawson se ele estava tentando tentando 'apresentar seu cartão de visita' em ambas as ocasiões, mas ele afirmou que "não estava tentando dar um exemplo ou algo parecido". Ele estava simplesmente sendo ele mesmo e correndo como achava melhor.

Isso é um bom presságio para a próxima temporada, quando ele enfrentará Verstappen, que tem a reputação de ser um 'moedor' de companheiros de equipe.

Se Lawson conseguir demonstrar um pouco mais dessa força mental, Verstappen poderá se encontrar - pela primeira vez desde 2018, quando pilotava ao lado de Daniel Ricciardo - sem um companheiro de equipe coadjuvante, o que tornará as coisas interessantes.

Se o motivo pelo qual Lawson foi escolhido em vez de Yuki Tsunoda ou mesmo Franco Colapinto foi porque ele era mais adequado para ajudar Verstappen, então essa teoria provavelmente será testada até o limite.

Alex Albon, Pierre Gasly e Pérez já se apagaram ao lado de Verstappen, mas Lawson é uma nova ameaça e continua sendo uma incógnita.

Sim, ele foi superado por 10 a 1 por Tsunoda na classificação, uma estatística que ganhou as manchetes. Mas a situação é diferente quando se trata de terminar na frente na corrida, com o japonês vencendo essa batalha por apenas 5 a 4, apesar de sua vasta experiência na F1.

Enfrentar Verstappen não tem sido um coquetel de sucesso para vários pilotos bem conceituados no grid Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

As comparações são importantes, mas a forma como Lawson as aborda é que é fundamental.

O engenheiro-chefe de longa data da Red Bull, Paul Monaghan, foi entrevistado no podcast da F1, Beyond the Grid, no qual disse que se Lawson estiver preocupado com sua comparação com o atual campeão, isso pode ser prejudicial.

Quando perguntado se um piloto deve aceitar o fato de não ser páreo para seu companheiro de equipe, ele disse: "Se isso o ajuda a obter o máximo de si mesmo, então, intuitivamente, faz sentido, não é mesmo?"

"Se eles estão constantemente preocupados com a comparação com um companheiro de equipe ou com o que o companheiro de equipe está fazendo, e não conseguem tirar o melhor proveito de si mesmos e do carro com seus engenheiros, então, sim, isso tem sido um prejuízo".

"É preciso estar preparado para isso... na minha opinião, isso é verdade tanto para Max quanto para Fernando [Alonso] nessa busca incessante pelo melhor que podem ser".

"Isso é, todos os dias, todas as sessões. Ou seja, todos os dias, todas as sessões, todas as voltas - mesmo que você perca uma sessão, eles voltam na próxima e continuam".

"Isso se refere à força interior do companheiro de equipe, que precisa dar o melhor de si. E depois, tem que aguentar o julgamento".

Nesse caso, Lawson provou que pode enfrentar seus rivais e, se ele também for o campeão, que assim seja.

Biógrafo de Senna É SINCERO sobre SÉRIE DA NETFLIX e conta VERDADES de PIQUET, Prost e GALISTEU/Xuxa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!