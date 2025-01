Ed Hemsworth caminha pela unidade de hospitalidade da Red Bull em uma noite fria de Las Vegas, misturando-se perfeitamente ao exército de mecânicos, engenheiros e executivos com camisas polo que formam uma das equipes mais bem-sucedidas da história da Fórmula 1.

Mas a função de Hemsworth - Race Parts and Lifing Controller (Controlador de Peças de Corrida e do tempo de vida útil de tais peças) - é um elemento fundamental, um fio invisível, porém indispensável, que liga a fábrica à pista.

O trabalho de gerenciar os milhares de componentes usados para construir um carro de 15 milhões de dólares exige um nível obsessivo de atenção aos detalhes e um profundo amor pelo esporte. "É só cuidar de pequenos pedaços de metal e carbono", Hemsworth me disse, "mas quando você junta tudo isso, pode ser a única coisa que o impede de colocar um motor no carro".

Assim como Max Verstappen, o piloto com quem Hemsworth trabalhou nos últimos quatro anos, a F1 não era apenas uma aspiração de carreira - era um legado de família. E, assim como Verstappen, o pai de Hemsworth incutiu nele uma busca incessante pela perfeição.

"Meu pai era o gerente de testes da Arrows nos anos 90", lembrou. "Eu atribuo todo o [meu sucesso] ao que ele nos ensinou quando éramos crianças: quando você tem 12 anos de idade e está cortando grama no jardim e ele diz que as pilhas estão muito distantes, você pensa 'que diabos?'. Mas agora eu olho para trás e percebo que cheguei onde estou por ser um pouco perfeccionista e viciado em trabalho".

Ed Hemsworth entrou para a equipe em 2021 Foto de: Red Bull Racing

As lições aprendidas em seu jardim de infância prepararam Hemsworth para as exigências abrangentes da Fórmula 1.

"Eu estava acostumado com o fato de meu pai não estar por perto na maior parte do tempo... é uma vida difícil e pode ser complicado administrar as coisas em casa, mas passar o domingo no grid e fazer os pit stops é a melhor coisa do mundo. Eu não seria a mesma pessoa se estivesse longe da pista".

Esse compromisso não passou despercebido: no curto período de tempo desde que conversamos em Las Vegas, Hemsworth foi promovido. Seu irmão mais novo, Oscar, inspirado a entrar para a equipe de corrida depois de ver a paixão de Hemsworth pelo papel, entrou em seu lugar.

"Eu sei dizer o número de cada peça, a descrição e quantas temos."

Então, o que exatamente significa o trabalho de um controlador de elevação e de peças de corrida? Como Hemsworth diz, "sou o principal elo com a fábrica para peças e operações".

Ele trabalha principalmente no lado da garagem de Verstappen, mas dá suporte ao seu colega da segunda equipe da Red Bull - que em breve será a de Liam Lawson- em caso de acidente.

"Eu me certifico de que temos todas as peças certas na pista, gerencio as peças que estamos removendo e adicionando a cada semana e garanto que tudo chegue na quarta-feira para que, quando os mecânicos chegarem na quinta-feira para montar o carro, ele esteja pronto".

E se, assim como eu, você está se perguntando o que significa a parte "lifing" do trabalho dele, no contexto da F1, é o processo de avaliação da durabilidade de um componente ou peça. Ou seja, sua vida útil.

Ed Hemsworth, muito mais literalmente, apoiando Max Verstappen Foto de: Red Bull Racing

Para Hemsworth, toda temporada começa muito antes dos testes, com uma redefinição do sistema de peças da equipe. "Tudo é retirado dos armários e você volta ao zero. Obviamente, você tem todas as porcas e parafusos padrão, que você mantém todos os anos porque sempre precisa de um estoque deles, mas nós repensamos completamente o layout dos armários e tentamos melhorar continuamente".

"Depois que você começa a correr, não tem tempo para fazer a administração ou ter tanto tempo na fábrica". Essa preparação meticulosa é fundamental: os processos estabelecidos na pré-temporada continuarão até a corrida final em Abu Dhabi.

Quando Hemsworth vai para a estrada, ele também tem a tarefa de garantir que cada porca e parafuso seja contabilizado em conformidade com os regulamentos da FIA. "Temos que declarar todas as peças que usamos por causa do limite de custo, portanto, um dos maiores aspectos do nosso trabalho é garantir que, quando a FIA analisar nosso carro em uma noite de domingo, possamos provar todas as peças que usamos", disse ele.

"Nós nos certificamos de que a versão computadorizada do carro corresponda aos carros físicos na garagem durante todo o fim de semana." A essa altura de sua carreira, Hemsworth é uma enciclopédia. E se ele estiver fazendo seu trabalho com perfeição, ninguém saberá que ele está lá.

"Sei dizer o número de cada peça, a descrição e quantas temos", disse ele com uma ponta de orgulho. "Os mecânicos fazem um trabalho incrível e, quando eles se viram e dizem: 'Preciso da próxima peça no chão', devemos ficar invisíveis atrás deles, e eles nunca devem saber que estamos lá", explicou.

"Se alguma coisa quebrar no carro e os caras nem precisarem vir e pedir, ou nem precisarem pensar em substituí-la e ela estiver lá atrás deles, esse é o meu trabalho bem feito".

"É incrível ter participado da jornada com Max em todos os seus campeonatos", disse ele Foto de: Red Bull Racing

O início de Hemsworth no esporte foi uma prova de fogo. Ele entrou para a equipe em 2021, no auge da rivalidade de Verstappen com o heptacampeão Lewis Hamilton. "Eu ainda era muito inexperiente e ia para as corridas sem entender completamente como as coisas funcionavam, mas tive que ganhar velocidade rapidamente porque estávamos brigando com a Mercedes e batendo uns nos outros", disse ele.

Silverstone 2021 - apenas a 10ª corrida da carreira de Hemsworth - permanece gravada em sua memória como seu dia mais difícil no trabalho:

"Foi o pior acidente que alguém aqui já viu", disse ele sobre a batida de Verstappen com Hamilton na primeira volta, que fez o holandês se chocar contra a barreira a 289 km/h.

"Quando você está varrendo partes do carro em que nosso piloto estava, percebe que não estamos apenas brincando com brinquedos aqui. Não se trata de um jogo em que você pode apertar o botão de reiniciar, trata-se da vida de pessoas - e isso abriu muito os olhos".

Apesar dos desafios da temporada, que viu Verstappen conquistar seu primeiro título nas últimas voltas em Abu Dhabi, Hemsworth é grato pela difícil iniciação. "2021 foi uma experiência incrível que me colocou neste caminho. Se 2023 fosse seu primeiro ano [na Red Bull], você provavelmente estaria pensando: 'todo mundo deveria fazer essa coisa de corrida'".

As últimas temporadas foram definidas pelo domínio da Red Bull, mas 2024 trouxe novos desafios. "Foi muito mais difícil. Mesmo no final da temporada, quando normalmente [continuávamos com a mesma configuração], estávamos fazendo mais a cada semana para tentar manter a vantagem competitiva".

"Em 2023, estávamos tão bem que ficou um pouco fácil. O carro era inerentemente rápido em todos os lugares que íamos - saíamos com ele pela porta na sexta-feira de manhã e chegávamos 20 segundos à frente", disse ele. "Agora estamos lutando toda semana, mas é bom para todos, porque a [competição] é o que nos mantém aqui".

Hemsworth também é membro da equipe de box Foto de: Red Bull Racing

Embora a Red Bull tenha terminado em terceiro lugar na categoria de construtores, Verstappen manteve sua liderança sobre Lando Norris para garantir seu quarto título. Hemsworth é inequívoco em seus elogios ao piloto, que ele descreve como o maior de todos os tempos.

"É incrível ter participado da jornada com Max em todos os seus campeonatos e poder dizer que você fez parte disso, mesmo estando apenas na pista", disse ele. "Nós o tratamos como um membro normal da equipe porque, no momento em que os pilotos saem pela porta, eles são super-heróis... deve ser muito difícil ser colocado em um pedestal como esse."

Hemsworth teve seu próprio gostinho da fama, embora em uma escala muito menor, graças ao filme da Netflix Drive to Survive e à transmissão da F1. "Provavelmente, todos nós nos jogamos um pouco para as câmeras e pensamos, no fundo da nossa cabeça, 'isso é incrível'", admitiu ele. "Será muito divertido mostrar aos seus netos daqui a 50 anos".

A maior parte de seu tempo na tela acontece durante a corrida, quando ele assume seu outro trabalho: o de homem do macaco traseiro na equipe de box de Verstappen. "Eu adoro fazer pit stops. É o único momento em que podemos realmente afetar o resultado da corrida, então há muita adrenalina. Não somos atletas profissionais, mas é bom sentir que o piloto e a equipe nos apoiam", explicou Hemsworth.

Antes da temporada de 2025, Hemsworth foi promovido a coordenador da equipe de corrida da Red Bull Foto de: Red Bull Racing

Considerando a importância dada aos pit stops (a parada mais rápida da Red Bull em 2024 foi de 1,90 segundos), todo o processo é surpreendentemente paralelo. "Não há treinamento para isso. Basicamente, perguntam a você: 'Você quer tentar fazer isso?'. Então você bagunça tudo por algumas semanas até encontrar seu ritmo".

"Depois que você faz isso mil vezes, torna-se memória muscular, mas ainda há aquele nervosismo no início de cada corrida."

À medida que Hemsworth assume sua nova função de coordenador da equipe de corrida, seu foco muda das minúcias técnicas para o desafio mais amplo de gerenciar relacionamentos e operações em toda a equipe.

"Adoro o lado técnico das coisas e acho que sentirei falta disso, mas dar um passo atrás para ver o panorama geral da Fórmula 1 como esporte é empolgante", disse ele.

Inspirado por seu pai, Hemsworth sonha em se tornar um gerente de equipe um dia, mas ele tem plena consciência dos desafios que acompanham a vida nos boxes. "Em algum momento, haverá um retorno para casa, e os filhos e a família terão prioridade. Mas, no momento, estou envolvido e ainda quero estar na pista. Quero ganhar campeonatos e ajudar a levar a equipe adiante".

