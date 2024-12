O recém-coroado tetracampeão de Fórmula 1, Max Verstappen, detonou o carro da Red Bull para o GP do Catar e brincou dizendo que teria mais sorte se competisse com ele no campeonato belga de rali com seu pai, Jos. Segundo o holandês, o equilíbrio do RB20 estava "terrível" durante a corrida sprint deste sábado (30). Não à toa, ele terminou somente na oitava colocação.

Largando em sexto, Verstappen caiu para nono já na primeira volta após ser ultrapassado por Lewis Hamilton na largada. Logo após isso, suas linhas largas nas curvas e baixa aderência o fizeram ser presa fácil para ultrapassagens seguintes de Nico Hulkenberg e Pierre Gasly. Ele conseguiu se recuperar contra o francês e pulou para oitavo, mas não conseguiu chegar perto do alemão.

Questionado sobre sua corrida discreta, ele criticou muito o equilíbrio e revelou que passou sufoco particularmente na largada, por conta dos pneus frios. "Eu simplesmente não tinha aderência. O equilíbrio estava terrível", pontuou ao serviço de streaming Viaplay. "(E) com pneus frios, você sofre ainda. Parecia um carro de rali".

"Acho que teria sido melhor competir com meu pai [Jos] no rali de Spa", brincou, referenciando-se à etapa do campeonato belga da modalidade. "Teríamos tido uma chance melhor de ser competitivos lá, eu acho. Estava realmente terrível, impossível de dirigir", acrescentou.

Falando sobre as chances para a classificação da corrida principal e o GP em si, ele não acredita que possa dar um saldo surpreendente e disputar a vitória. "Vamos mudar muitas coisas, mas não podemos consertar o problema. Não espero milagres", ressaltou o holandês, que agora só cumpre tabela após ter garantido o tetracampeonato no GP de Las Vegas.

Verstappen terminou na oitava colocação da corrida sprint do GP do Catar. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Chefia da Red Bull entende preocupação de Verstappen para classificação

O chefe de equipe Red Bull, Christian Horner, endossou o discurso de que não estão bem no Catar. Para ele, a escuderia tem uma "montanha para escalar" para encontrar competitividade na classificação e na corrida de domingo (1), reconhecendo também o problema com os pneus. No entanto, disse à Sky Sports que conseguiram dados importantes com o carro de Sergio Pérez, que largou dos boxes.

"Temos algum trabalho a fazer", reforçou Horner. "Conseguimos obter alguns dados do carro de Checo com as mudanças que fizemos. Espero que isso ajude esta tarde, mas temos uma montanha para escalar", projetou, citando também o desempenho de Verstappen. "Você pode ver que não fizemos funcionar os pneus (de Max). Quando começaram a render, o pelotão da frente já tinha ido embora".

Christian Horner (ao fundo), chefe da Red Bull na Fórmula 1, conversa com Verstappen. Foto de: Motorsport Images

A alternativa para melhorar o desempenho pode, justamente, estar na saída do parque fechado da sprint para a classificação, que é onde o chefe da Red Bull espera alguma melhoria e acerto. "Acho que sabemos algumas áreas em que podemos fazer mudanças. Então, vamos ver se temos outra chance em mais algumas horas", concluiu.

A classificação para o GP do Catar está marcada para este sábado (30), a partir das 15h no horário de Brasília, enquanto a corrida principal será no domingo (1), às 13h. A transmissão na TV aberta do Brasil fica por conta da Band e da Bandsports na TV fechada, com a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.

