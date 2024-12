Lando Norris revelou que abrir mão da vitória na sprint do GP do Catar de Fórmula 1 neste sábado (30) para que Oscar Piastri vencesse foi uma retribuição pensada desde o que o companheiro de McLaren fez no Brasil. No entanto, o agradecimento não parece ter sido o único motivo, já que ele deu uma pequena 'alfinetada' na modalidade de corrida rápida.

Na ocasião em Interlagos, o australiano liderava a prova, mas deixou o colega ultrapassá-lo, pois ainda havia chances dele disputar o Mundial de Pilotos com Max Verstappen. Esse campeonato era uma das prioridades de Lando, juntamente às corridas principais, enquanto a sprint não está entre seus focos, pois, segundo ele mesmo, "não está na categoria para vencê-las".

"Não estou aqui para vencer sprint", enfatizou Norris nas entrevistas após a rodada de sábado. "Estou aqui para ganhar corridas e um campeonato, mas isso não saiu como planejado. Então, fiz o melhor que pudemos e estou ansioso para amanhã", complementou, revelando ainda que a troca de posições não era vontade da McLaren, pela proximidade dos três carros: "A equipe me disse para não fazer".

Norris dominou desde o início e passou boa parte do evento desacelerando para ajudar Piastri a permanecer na zona de DRS para que ele se defendesse dos ataques de George Russell. E na reta final, houve o movimento. Pela proximidade dos três carros, executar o movimento não era fácil, mas o britânico afirmou que era importante a retribuição. "Planejava fazer isso desde o Brasil", pontuou.

Oscar Piastri (à esquerda), Zak Brown (ao centro) e Lando Norris (à direita), celebram dobradinha na corrida sprint do GP do Catar. Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

A ideia de sacrificar a vitória teria sido dada por ele ao seu engenheiro antes da corrida, mas com Russell tão perto no final, a comunicação de rádio do pit wall rechaçava. Na volta final, Norris foi informado pela McLaren: "Termine desse jeito. Estamos felizes."

Piastri, por sua vez, sabia que havia potencial para o plano do companheiro se concretizar e elogiou a atitude depois da bandeira quadriculada. "Obrigado pelo trabalho em equipe. Muito agradecido", disse o ele pelo rádio da equipe.

McLaren e Norris ainda mais fortes para a corrida principal no GP do Catar?

Mesmo dominando a sprint, Norris crê que há mais potencial em seu carro, já que precisou ajudar Piastri durante todo o tempo. Questionado se poderia entregar mais velocidade, respondeu que sim. "Provavelmente, poderia ter forçado um pouco, mas queríamos manter os outros para trás e não deixar George chegar muito perto. Fizemos nosso trabalho, e isso é o principal.”

"No fim, marcamos a dobradinha - era esse o objetivo. Conseguimos o máximo de pontos (na sprint), então estamos felizes", concluiu o britânico que, com o resultado, permanece na segunda posição do Mundial de Pilotos, com 347 pontos. O líder - e já campeão, Verstappen, chegou em oitavo na prova e adicionou um ponto ao seu placar de, agora, 404.

Russell foi 'pedra no sapato' de Piastri durante a corrida sprint no Catar. Foto de: Andy Hone

No campeonato de construtores, a McLaren conseguiu aumentar um pouco a vantagem sobre a Ferrari graças à dobradinha e segue na ponta, com 623 pontos contra 593 da Scuderia, que terminou a sprint no quarto e quinto lugares, com Carlos Sainz e Charles Leclerc, respectivamente.

A classificação para o GP do Catar está marcada ainda para este sábado (30), a partir das 15h no horário de Brasília, enquanto a corrida principal será no domingo (1), às 13h. A transmissão na TV aberta do Brasil fica por conta da Band e da Bandsports na TV fechada, com a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.

F1 2024: NORRIS DEIXA PIASTRI VENCER SPRINT, George 3º! FIASCO de Pérez, HAMILTON x LECLERC, Verstappen SOFRE | PÓDIO SPRINT

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!