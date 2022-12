Carregar reprodutor de áudio

Bastante famosa por animar as intertemporadas da Fórmula 1, a Corrida dos Campeões (ROC, na sigla em inglês) promoveu um duelo interessante em 2001: o 'pega da vez' foi entre o espanhol Fernando Alonso, futuro bicampeão da F1, e o dinamarquês Tom Kristensen, lenda de Le Mans.

Vencedor de nove edições da icônica corrida de 24 horas disputada no circuito de La Sarthe, na França, Kristensen acabou batido por um Alonso que, na época, era desconhecido. Aquela edição do ROC aconteceu entre os dias 7 e 9 de dezembro na Grã Canária, maior ilha do arquipélago espanhol.

Na Copa das Nações daquele ano, Kristensen (foto destaque desta matéria, ao lado do britânico George Russell, da Mercedes F1) se uniu ao finlandês Harri Rovanpera e ao australiano Troy Bayliss na seleção de 'All Stars', mas eles acabaram batidos pelo time de Alonso, Jesús Puras e Rubén Xaus.

Naquele momento, Alonso tinha acabo de completar sua primeira temporada pela F1, na qual correu pela Minardi. Kristensen, por sua vez, tinha 'só' três triunfos nas 24h de Le Mans, embora já fosse bastante renomado em meio à elite global do esporte a motor.

De todo modo, o fato é que, no fim das contas, a disputa final ficou entre Alonso e Kristensen, com o espanhol prevalecendo no duelo direto de ambos a bordo do Seat Córdoba WRC. O circuito era uma mescla entre asfalto e terra e o rumo da prova era bem favorável ao dinamarquês, mas o asturiano conseguiu a 'remontada' e prevaleceu frente à lenda de Le Mans, fazendo um prenúncio do que seria sua carreira estelar na F1, com o bicampeonato de 2005 e 2006 pela Renault.

