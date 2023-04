Carregar reprodutor de áudio

A posição 'adiantada' do holandês Max Verstappen, da Red Bull, na última relargada parada do GP da Austrália de Fórmula 1 repercutiu nas redes sociais, com muitos fãs da categoria se questionando sobre se o posicionamento do modelo RB19 do bicampeão mundial não seria passível de punição.

Ciente do risco de perder a liderança, Verstappen posicionou seu carro da forma mais agressiva possível no colchete de largada, colocando seus pneus no limite da linha branca e 'angulando' seu monoposto 'para dentro', a fim de bloquear o ataque do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes.

Porém, a situação foi diferente das ocorridas com Fernando Alonso, espanhol da Aston Martin punido na Arábia Saudita, e Esteban Ocon, francês da Alpine punido no Bahrein. Tal afirmação pode ser feita com base nos regulamentos desportivos, conforme o elemento C do artigo 48. O texto afirma que se trata de infração caso: "qualquer parte da área de contato dos pneus dianteiros (estiver) fora das linhas (frontais e laterais do colchete de largada) no momento do sinal de largada".

Um olhar mais atento à posição de largada de Verstappen no momento em questão revela que, embora parte dos pneus de Max esteja à frente do colchete de largada, há contato entre a superfície do pneu e a linha branca que delimita o local onde o piloto deve posicionar seu carro no grid.

Portanto, Verstappen não infringiu a regra e, por isso, seu posicionamento não é passível de punição, ainda que o holandês tenha ficado no limite do colchete no circuito de rua de Albert Park, em Melbourne.

"Foi realmente no limite, mas no limite não significa além do limite. O sol atrapalhou a visibilidade... A visibilidade, especialmente nas curvas 1 e 3, estava difícil", afirmou o piloto holandês da Red Bull após a prova.

