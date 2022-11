Carregar reprodutor de áudio

O GP de São Paulo de Fórmula 1 foi responsável por muitas disputas nas pistas e 'tretas' fora delas também. Após tocar com Max Verstappen, Lewis Hamilton sugeriu que seu sucesso na categoria fez com que ele se tornasse um alvo para o holandês bicampeão mundial.

O piloto da Mercedes e seu rival da Red Bull fizeram contato após o reinício do safety car em Interlagos, que foi desencadeado pela colisão na primeira volta entre Daniel Ricciardo e Kevin Magnussen. Verstappen, que naquele momento era terceiro e estava atrás de Hamilton, tentou contornar o britânico na curva 1 reivindicar o ápice interno para a direita da curva 2.

No entanto, ele ficou com pouco espaço e eles fizeram contato na parte inferior dos S do Senna. O holandês quebrou a asa dianteira, enquanto o britânico sofreu danos no piso e nas tampas das rodas. A FIA disse que Verstappen foi o principal culpado pelo acidente e recebeu uma penalidade de cinco segundos.

Com os rivais brigando várias vezes ao longo de sua batalha pelo título de 2021, o incidente mais recente levou novamente a sugestões de que eles correm entre si de maneira diferente de outros pilotos. Questionado se tinha alguma preocupação sobre Verstappen ter um problema específico com ele, Hamilton disse: “Não estou preocupado. Acho natural quando você tem o sucesso e os números no peito, que você se torne um alvo. Mas está tudo bem. Não é nada que eu não tenha lidado antes.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, collides with Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton disse que não teve nenhum pensamento em particular sobre acidente quando aconteceu, já que sua mente estava focada em continuar a corrida e se recuperar no pelotão.

“Eu realmente não tenho muita opinião sobre isso, para ser honesto”, disse ele. “Tudo o que pensei naquele momento foi que teria que abandonar porque senti algo, a traseira não estava mais a mesma depois disso."

"Para mim, era como se eu fossemos perder a dobradinha - era tudo que eu conseguia pensar", explicou. "Então eu estava pilotando pela grama, de volta à pista e tudo o que eu conseguia pensar era como eu poderia voltar a dar à equipe aquele resultado incrível."