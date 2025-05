Uma gafe na TV argentina agitou o mercado de pilotos da Fórmula 1. Nesta terça-feira (29) o presidente da YPF, um dos patrocinadores de Franco Colapinto, Horacio Marín, esteve em um programa de TV e se esquivou no ar sobre quando poderia ser a estreia do piloto pela Alpine, em uma possível volta à categoria.

Assim que as imagens do programa saíram, durante uma vinheta, ouviu-se o mandatário da petrolífera dizendo “Ímola”, etapa seguinte ao GP de Miami deste fim de semana.

O corte do vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais, trazendo esperança aos fãs do piloto, que esperam o retorno do argentino ao grid, especialmente após a ida para a Alpine como piloto reserva.

Mais tarde, Marín esclareceu sua declaração ao jornal La Nacion: "O que disse é que gostaria que ele corra em Ímola. E se isso acontecer, ele me ligará. Como vou ter essa informação se sou o presidente da YPF e não o representante de Colapinto? Tenho um relacionamento extraordinário com ele, mas não falo com ele o dia todo."

“Quando conheci Franco, contei a ele que estrearia em duas semanas. Contei a ele que o cara ali (Logan Sargeant) ia se distrair e quebrar o carro, e que iam chamá-lo. Aí ele veio e me perguntou como eu sabia”, disse Marín, acrescentando: “Gostaria de ter comprado um bilhete de loteria e ganhado muito dinheiro. É a mesma coisa.”

