F1: GP do México prorroga contrato até pelo menos 2028

A Fórmula 1 assinou uma nova extensão de contrato de três anos com os promotores do GP do México para manter a corrida no calendário até 2028. A edição de 2025 da corrida no Autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, é a última do contrato atual, com o promotor CIE tendo que negociar novos termos com a categoria.

A corrida, que foi revivida em 2015, tornou-se um dos eventos mais populares do calendário, com a edição do ano passado atraindo um total recorde de 405.000 espectadores para o circuito no fim de semana.

Na esteira da saída do herói da casa, Sergio Pérez, da Red Bull e da F1, os organizadores sempre estiveram confiantes de que o interesse no evento continuaria alto o suficiente para se comprometerem com um novo acordo.

Isso aconteceu agora, com os promotores continuando a receber o apoio do governo para manter o evento em andamento por pelo menos mais três anos sob o nome atual de GP da Cidade do México, assinando acordo para 2026, 2027 e 2028.

"Estamos muito animados em anunciar que o GP do México será realizado por mais três anos", disse Alejandro Soberon, presidente e CEO da CIE.

Fã de Sergio Perez, da Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Somos profundamente gratos pelo inestimável apoio do Governo da Cidade do México, desde a Chefe de Governo da Cidade do México, Clara Brugada, até nossa Presidente, Claudia Sheinbaum, bem como Stefano Domenicali da F1, que tornaram possível continuar trazendo a F1 para o nosso país. Isso não apenas contribui para o desenvolvimento econômico da Cidade do México, mas também promove nossa cidade, bem como nosso país, de forma significativa em todo o mundo."

"Juntos, continuaremos a trabalhar duro para garantir que os fãs aproveitem ao máximo um evento que oferece uma experiência única de entretenimento ao vivo e que, por quase 10 anos, mostrou ao mundo a qualidade dos eventos que organizamos nesta cidade."

O CEO da F1, Domenicali, acrescentou: "Estamos muito animados em anunciar que o GPrêmio da Cidade do México continuará a fazer parte do nosso calendário até a temporada de 2028. A F1 é energia, paixão e emoção, e todos os anos a atmosfera única criada por nossos fãs na Cidade do México é uma das experiências mais incríveis e energéticas do nosso campeonato."

A corrida do ano passado foi marcado por uma batalha feroz entre os protagonistas do título Max Verstappen e Lando Norris, com Carlos Sainz conquistando sua última vitória para a Ferrari de forma enfática.

O evento de 2025 está programado para o domingo, 26 de outubro, como a segunda parte de uma rodada dupla com o GP dos Estados Unidos em Austin, sendo que o GP de São Paulo, que se seguirá, será um evento independente.

