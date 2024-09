A Red Bull vem enfrentando problemas com o desempenho do carro, impedindo que Max Verstappen vencesse qualquer GP após a Espanha em junho deste ano - algo que é incomum para o tricampeão. Apesar disso, a equipe de Fórmula 1 não vê o holandês "em pânico" com a atual situação.

O RB20 já deixa os engenheiros 'de cabelos em pé' há algum tempo, antes mesmo de Max não conseguiu vencer as corridas. Entretanto, a situação começou a ficar mais alarmante que os taurinos viram a McLaren se aproximando rapidamente na tabela de construtores e Lando Norris diminuindo cada vez mais a diferença para o atual líder.

Agora, Christian Horner, chefe da equipe, detalha qual está sendo o papel de Verstappen nessa recuperação desesperada, que busca retornar a dominância ou, ao menos, diminuir a diferença para os outros competidores.

"Algo que me impressionou é como Max está empenhado nesse processo", disse ao RacingNews365.

"Ele não está em pânico. Ele está trabalhando com os engenheiros. Ele está explicando claramente onde os problemas estão. Ele está usando seu tempo e esforço nisso".

Após terminar o GP da Itália em sexto, ao largar como sétimo, Verstappen ainda fez de tudo para estar em contato com os engenheiros e continuar procurando quais são as verdadeiras causas para o ritmo lento do RB20.

"Ele fez ligações de vídeo na última semana e estará no simulador antes da próxima corrida".

"Ele está trabalhando muito nisso. Ele mostrou muita maturidade como um campeão mundial com a forma como ele está trabalhando com os engenheiros".

Horner ainda defendeu que toda a equipe está indignada com o ritmo do carro e busca as melhoras, mas o que foi trazido ainda não atuou da maneira como era esperado.

"Nós precisamos trabalhar muito para reverter a situação. Mas uma coisa que a equipe tem como força é o talento. E nós iremos voltar por cima".

