F1: McLaren tem 'boas e más notícias' após desempenho da Ferrari

A McLaren está apresentando um bom desempenho na Fórmula 1 desde que aplicou algumas atualizações no GP de Miami - inclusive, Lando Norris venceu naquela etapa. Os papayas pareciam chegar muito fortes para tomarem a dominância da Red Bull, entretanto, eles podem ter um competidor à altura: a Ferrari.

A equipe de Maranello venceu na Itália, desbancando a McLaren, que parecia ser a favorita para a vitória - isso porque Norris largou da pole e Oscar Piastri conquistou a ponta na curva 4. A Ferrari, que estava levemente apagada nas últimas etapas, voltou a brilhar após implementarem atualizações.

"Acho que a Ferrari neste fim de semana foi tão competitiva quanto nós, pelo menos com Leclerc, o que para nós é uma má notícia", explicou Andrea Stella ao RacingNews365 e outros veículos.

O chefe da McLaren ainda disse que a equipe não podia vacilar durante a corrida, mas deixou a desejar em alguns pontos, que poderiam ter garantido a vitória. No entanto, Stella ainda defendeu que os italianos souberam explorar seus próprios pontos fortes para manter o monegasco na ponta.

Andrea ainda disse que o bom ritmo da Ferrari pode ajudá-los na disputa por pontos para o título de construtores e - se sonharmos muito alto - de pilotos. Isso porque os italianos podem fazer o papel de 'segurar' a Red Bull nas posições mais baixas e impedir que os taurinos marquem altas pontuações.

Importante ressaltar que a equipe de Woking está apenas oito pontos atrás da Red Bull, enquanto Norris diminuiu sua diferença para 62 em comparação com Max Verstappen.

"Mas, ao mesmo tempo, é uma boa notícia porque temos mais carros que podem tirar pontos da Red Bull. Então, acho que esta é uma notícia melhor para nós, e precisamos ter certeza de que maximizamos o potencial disponível no carro".

"Mesmo que isso signifique que, nesses tipos de circuitos, a Ferrari estabelecerá um desafio muito, muito sério pela vitória".

