Rubens Barrichello parte em 2025 para sua 13ª temporada na Stock Car com a equipe Full Time e mais uma vez corre com Mobil como a marca patrocinadora principal do carro #111. É o 10º ano consecutivo do bicampeão da categoria com a Mobil.

A temporada promete muitas novidades, com a introdução dos novos carros e a chegada de uma terceira montadora à Stock Car. Os novos SUVs foram apresentados às equipes na semana passada e a primeira etapa do calendário está marcada para Interlagos, nos dias 3 e 4 de maio.

Barrichello está na Stock Car desde 2012 e disputou 254 provas na principal categoria do esporte a motor do Brasil. Ele conquistou 20 vitórias e 12 poles, ganhando com a Full Time os campeonatos de 2014 e 2022.

Nos últimos dois anos Rubinho teve como companheiro de equipe seu filho mais velho, Dudu Barrichello, que disputou o título em 2024 terminando o campeonato como terceiro colocado. Nesta temporada Dudu disputa o WEC (Campeonato Mundial de Endurance), mas segue como piloto Mobil em sua iniciativa no automobilismo virtual.

“Estou muito feliz por renovar meu contrato com a Mobil”, disse Barrichello. “É a minha casa há muito tempo, e os últimos dois anos ao lado do Dudu foram incríveis. A ausência dele será sentida, mas suprida nas viagens para nos encontrarmos e especialmente com o novo carro, que chega com muita força para a Stock Car.”

“É um modelo completamente renovado, com grande potencial de desempenho, e estou ansioso e com muita vontade de pilotar esse carro. Nada melhor do que ter ao meu lado parceiros de longa data, que fizeram parte da minha trajetória na categoria – especialmente no título de 2022. Agora, é foco total para brigarmos por mais um campeonato em 2025.”

“Renovar com o Rubens é um orgulho enorme, que dispensa comentários”, disse Maurício Ferreira, chefe da Full Time. “É a 13ª temporada seguida dele junto com a gente, um recorde absoluto da categoria e da Full Time. A equipe vai para sua 22ª temporada, sendo a 13ª com ele. Ou seja: em mais da metade do tempo ele esteve conosco.”

“Mas há um ingrediente importante também, que é Mobil. Estamos indo para a 10ª temporada com eles. É uma marca importante, que também dispensa comentários. O mercado percebe como projetos de médio a longo prazo, patrocínios de cinco a 10 anos e agora estamos indo para o 10º. Então é uma parceria que é sinônimo de sucesso, uma cooperação franca, honesta, transparente e de mão dupla, que sempre busca satisfazer a todos os envolvidos.”

“A Stock Car atingiu um nível diferenciado de repercussão depois da vinda de Rubens Barrichello para a categoria”, comentou Marina Teixeira, gerente de marketing dos Lubrificantes Mobil. “Ficamos muito contentes em fazer parte desta história como protagonistas, junto com ele e com o trabalho profissional da Full Time. Todo brasileiro que gosta de automobilismo já torceu pelo Rubinho alguma vez na vida. Vamos para uma década juntos na categoria e nosso box continua sendo o mais concorrido de todos na visitação. Mobil acredita em projetos de longo prazo e estamos muito animados com o início de mais uma temporada, que promete ser histórica na Stock Car”

Como nos últimos anos, a temporada 2025 da Stock Car terá 12 etapas, com rodadas duplas. O campeonato começa e termina em Interlagos, pista que é a casa de Rubens Barrichello e onde ele venceu o campeonato de 2022 com Mobil a bordo do carro #111.

MAIOR CRISE de PILOTOS da RBR? Norris X Piastri round 3, NOVO CHEFE NA SAUBER e mais! Victor Ludgero

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | Com Ricardo Molina

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!