A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) marcou uma reunião que será realizada antes do GP do Bahrein, na próxima semana, com o objetivo de entender o desejo das fornecedoras de motores da Fórmula 1 de trazer de volta o V10, conforme apurou o Motorsport.com.

O que inicialmente parecia uma ideia distante está sendo cada vez mais discutido como uma opção séria, após as recentes observações do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, sobre a introdução de motores V10 movidos a combustíveis sustentáveis na F1.

O diretor de monopostos da entidade, Nikolas Tombazis, confirmou à mídia selecionada no GP da China que o órgão regulador está de fato explorando a possibilidade de utilizar novamente o icônico motor. Embora nenhuma proposta concreta tenha sido apresentada até o momento, Tombazis não descartou a possibilidade de um retorno aos famosos V10s barulhentos, nem descartou a possibilidade de isso acontecer antes de 2031, quando o próximo ciclo de unidades de potência deverá ser concluído.

Isso deixa uma incerteza significativa em relação ao futuro dos motores híbridos V6 com foco mais elétrico que estão sendo desenvolvidos atualmente para 2026. Dando o próximo passo, o Motorsport.com entende que a FIA já organizou uma reunião com todos os atuais fabricantes de motores de F1 para a sexta-feira do GP do Bahrein da próxima semana.

Embora a pauta exata ainda não esteja clara, espera-se que a reunião avalie se há apoio suficiente entre os fabricantes para uma mudança de volta aos motores V10.

Audi CEO Gernot Dollner and Mattia Binotto, CEO and CTO, Stake F1 Team KICK Sauber Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A Audi já deixou clara a sua posição. A marca alemã, que se juntará à F1 em 2026 comprometeu-se com o campeonato com a premissa de motores híbridos com um forte foco na energia elétrica. Da mesma forma, a decisão da Honda de retornar à categoria foi influenciada pelos regulamentos de 2026, embora a fabricante japonesa ainda não tenha comentado sobre um possível renascimento do V10.

As sugestões iniciais de que as regras atuais do motor poderiam ser estendidas por duas temporadas - com o retorno do V10 previsto para 2028 - foram descartadas, com 2031 sendo visto como uma data de introdução mais realista, já que os fabricantes já estão fazendo investimentos significativos na unidade de potência do próximo ano.

No entanto, o Motorsport.com entende que essa ideia está ganhando força no paddock. Há um consenso crescente de que continuar com as unidades de potência atuais por mais dois anos, antes de introduzir os V10s, pode representar um caminho viável.

A lógica por trás dessa mudança está na evolução da direção do setor automotivo. Ao contrário das expectativas anteriores, o foco agora está se voltando para os combustíveis sustentáveis e não para a eletrificação. Um V10 movido a combustível sustentável também seria significativamente mais barato de produzir do que um híbrido V6 que depende mais ou menos igualmente da tecnologia elétrica e de combustão.

