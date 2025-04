Gabriel Bortoleto rasgou elogios ao circuito de Suzuka após o fim dos dois primeiros treinos livres para o GP do Japão de Fórmula 1 nesta sexta-feira (4). O brasileiro, que teve atualizações em seu carro da Sauber, disse que a pista é, talvez, a "melhor que já andou até agora" e que virou uma de suas favoritas junto com outras clássicas, como Ímola.

Depois de um TL1 sem brilho, em que terminou em último ao correr com uma configuração antiga, já que a equipe testou os ajustes, primeiramente, no carro de Nico Hulkenberg, Bortoleto conseguiu ficar em 13º lugar no TL2, marcado por quatro bandeiras vermelhas e um forte acidente de Jack Doohan. Isso fez com que os pilotos tivessem pouco tempo para testar os carros, mas ele ainda conseguiu aproveitar.

"Acho que é a melhor pista que eu andei", disse o brasileiro em entrevista à Band após o segundo treino livre, citando ainda de quais trechos mais gostou. "O 'S' (curvas 3 a 7) é muito rápido, a 130R (curva 15) eu não esperava ser tão rápida. É absurdo. Curti bastante. É uma das minhas (pistas) favoritas junto a Ímola", revelou.

Bom resultado no GP do Japão depende de balanço do carro, diz Bortoleto

Apesar de ter gostado de Suzuka, Bortoleto e Sauber têm alguns problemas para solucionar, principalmente quanto ao balanço do carro, aspecto citado pelo piloto como ainda a resolver pelo pouco tempo de TL2. "Ficou muito difícil de entender 100% do balanço. Não deu para fazer as voltas consecutivas para entender o desgaste dos pneus", pontuou.

Sauber instalou atualizações no carro do brasileiro para o TL2 e o resto do fim de semana. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O acerto de sua Sauber, segundo Bortoleto, "mudou bastante" de uma sessão para outra com a instalação das novas atualizações, mas ele não acredita que trará uma diferença muito grande de performance. "Difícil falar. Se tem uma diferença, é muito pequena", disse, ressaltando, porém, que o carro está bem, precisando somente "mexer umas coisinhas para melhorar".

O TL3 será importante por conta da mudança da direção do vento. Nesta sexta-feira, os pilotos corriam contra ele em grande parte do circuito, e no sábado, quando também é disputada a qualificação, será a favor. Bortoleto revelou que isso altera o acerto. "Vai mudar todo o balanço do carro, e vai ser a primeira vez que vou pegar uma mudança de vento tão grande. Vai ser interessante para adaptar", enfatizou.

O terceiro treino livre está marcado para as 23h30 desta sexta-feira (4) no horário de Brasília, enquanto a classificação, que define o grid de largada, ocorre na madrugada de sábado (5), às 3h. A corrida será às 2h de domingo (6), com transmissão da Band na TV aberta e da F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com acompanha os eventos em tempo real.

Resultado do TL1

Resultado do TL2

SEXTA-LIVRE: Piastri bate Norris e lidera TLs, DOOHAN BATE, Bortoleto é 13º! Debate do dia em Suzuka

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!