F1: Quem pode se dar bem no GP da Áustria

Os sinalizadores laranja foram usados para apoiar Max Verstappen na Áustria no ano passado, mas suas esperanças de vitória foram frustradas. Este ano, ele chega com vitórias nos três últimos GPs desde a pole position. É difícil apostar contra ele.

Charles Leclerc levou a melhor sobre Verstappen na última visita da Fórmula 1 após uma batalha acirrada, mas com a Ferrari sob nova direção – Mattia Binotto foi substituído por Fred Vasseur este ano – eles parecem estar um pouco confusos.

A Mercedes está voltando forte, tendo abandonado seu conceito original de carro e mudado para um design mais convencional. Um pódio no Canadá pode apontar para um ressurgimento – mas quais são as chances de Lewis Hamilton subir ao degrau mais alto?

Enquanto a F1 segue para o Red Bull Ring, damos uma olhada em quem pode se dar bem.

Corrida Sprint

A Áustria verá a segunda corrida de sprint da temporada. Agora é o terceiro ano que o esporte realiza esses eventos e nos sete até agora, Verstappen venceu três, Valtteri Bottas duas e Sergio Pérez e George Russell uma cada.

O formato deste ano é diferente, no entanto, com as corridas sprint agora formando um evento autônomo com sua própria classificação. Pérez venceu a primeira sprint deste ano, no Azerbaijão, superando o pole position Charles Leclerc.

Oito pontos estão em jogo para o vencedor, com pontuação até o oitavo lugar, mas a menos que a sessão de qualificação gere algumas posições inesperadas no grid, espere que o pelotão se forme e termine em uma ordem semelhante.

Verstappen é, naturalmente, um claro favorito para a vitória. Isso não é surpresa, dado seu incrível recorde até agora este ano, vencendo seis e terminando em segundo lugar duas vezes – derrotado por Pérez em ambas as ocasiões.

As chances de Pérez vencer novamente estão em torno de 7-1, mas considerando a recente má forma do piloto número dois da Red Bull, Fernando Alonso, da Aston Martin, que tem chances semelhantes, pode ser o beneficiário se Verstappen tiver problemas.

Dito isso, você tem que voltar para a Austrália no ano passado – 27 corridas atrás – pela última vez que Verstappen não conseguiu terminar uma corrida e, durante esse tempo, ele só não conseguiu subir ao pódio em três ocasiões.

A última corrida, no Canadá, deveria ser em um dos circuitos mais difíceis para a Mercedes, mas eles saíram com o terceiro lugar e Hamilton ficou apenas 14 segundos atrás de Verstappen no final.

Os ex-campeões minimizaram seu desempenho, com o chefe de engenharia Andrew Shovlin afirmando que há "claramente um pouco de ritmo para encontrar antes de preocuparmos Max", mas se eles descobrirem isso, Hamilton está em 10-1 para a vitória.

No ano passado, a Ferrari estava em melhor forma e tinha os dois carros entre os três primeiros do grid, com Leclerc vencendo a corrida. Este ano, no entanto, eles garantiram apenas um pódio com um terceiro lugar para Leclerc no Azerbaijão.

Para os pontos

A Haas teve um bom desempenho na Áustria no ano passado, garantindo um firme resultado em sexto e oitavo - embora uma volta atrás dos líderes. McLaren e Alpine foram as únicas outras equipes nos pontos fora de Ferrari, Red Bull e Mercedes.

Dado que a Aston Martin – que conseguiu apenas 13º e 17º no ano passado – agora saltou à frente, há menos espaços para as outras equipes – mas as dificuldades da Ferrari e a falta de ritmo de Lance Stroll podem abrir a porta.

Stroll só conseguiu terminar em sexto ou melhor em três vezes nesta temporada e abandonou duas vezes. Atrás dos quatro primeiros, a Alpine é a equipe com mais chegadas na zona de pontuação, somando 10 no total, incluindo um pódio.

A McLaren parecia promissora em Mônaco, mas não correu bem nas duas últimas corridas.

Em vez disso, depois de marcar pontos nas duas últimas corridas – Zhou Guanyu em nono na Espanha e Valtteri Bottas em 10º no Canadá – vale a pena dar uma olhada na Alfa Romeo Stake.

A longo prazo

Verstappen e Red Bull já estão tão à frente no campeonato que algumas casas de apostas não estão mais perguntando sobre a conquista do título. Quando se trata de probabilidades gerais, o segundo lugar agora é o foco.

Pérez está sob pressão na Red Bull e agora pode ser um bom momento para apoiar um cavalo que não é da Red Bull como vice-campeão, com Lewis Hamilton e Fernando Alonso atualmente em 3-1.

George Russell, da Mercedes, está em um impressionante 499-1 para ficar em segundo lugar. Embora Hamilton pareça ter vantagem na Mercedes agora, e Russell esteja 60 pontos atrás do segundo, quem sabe o que as próximas 14 corridas podem trazer?

NOTA: As probabilidades foram coletadas momentos antes da publicação

